Il problema rifiuti: è possibile una terza via? Domani il corso Aisa impianti

Si svolgerà a partire dalle 15 a San Zeno (o online), col riconoscimento crediti formativi per ingegneri, medici e professioni sanitarie

[26 Maggio 2022]

La partecipata pubblica Aisa impianti, che ad Arezzo gestisce il Polo di San Zeno “Zero spreco” per la valorizzazione dei rifiuti urbani – uno snodo centrale per la valorizzazione dei rifiuti nell’Ato Toscana sud e in particolare nella provincia aretina – organizza il corso Il problema rifiuti: è possibile una terza via?, che si terrà domani a partire dalle 15 a San Zeno (oppure online), col riconoscimento crediti formativi per ingegneri, medici e professioni sanitarie.

Il corso sarà preceduto dai saluti istituzionali, tra cui quelli di Eugenio Giani – Presidente della Regione Toscana e di Alessandro Ghinelli – Sindaco di Arezzo.

Durante la giornata interverranno: Eugenio Giani – Presidente della Regione Toscana, Alessandro Ghinelli – Sindaco di Arezzo, Lidia Castellucci – Presidente di Coldiretti, Giacomo Cherici – Presidente AISA Impianti, Carmela Pace – Presidente UNICEF Italia, Fausto Ferruzza – Presidente Regione Toscana di Legambiente, Stefania Manetti – Presidente Associazione Culturale Pediatri, Claudio Clini – Presidente Associazione SAGEN, Roberto Saettone – Direttore Generale Consorzio Coreve, Felice Addonizio – Presidente Lion Club Nord Est

Per maggiori informazioni: https://www.zerospreco.com/il-problema-rifiuti-e-possibile-una-terza-via