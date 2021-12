Il Natale torna ad illuminare la centrale geotermica di Monterotondo Marittimo

Ogni notte fino all’Epifania appariranno sulla torre refrigerante dell’impianto suggestive scenografie natalizie, per poi lasciare spazio agli scatti di Fabio Sartori

[20 Dicembre 2021]

Grazie alla collaborazione tra Comune di Monterotondo Marittimo ed Enel green power, la magia del Natale torna a colorare di arte, di lune e di stelle le notti delle colline metallifere toscane.

La centrale geotermica di Monterotondo Marittimo si è infatti illuminata con suggestive scenografie natalizie, che ogni notte fino all’Epifania appariranno sulla torre refrigerante dell’impianto di produzione.

La centrale è situata vicino al Parco naturalistico delle Biancane – che ormai dal 2015 rappresenta un’attrazione di livello internazionale grazie al riconoscimento come “sito Unesco” – e al geomuseo MuBia, entrambi divenuti ormai luoghi-simobolo di Monterotondo Marittimo oltre che importanti risorse turistiche per il territorio, tanto da essere premiati entrambi con il premio Travellers’ choice 2021 di Tripadvisor.

«L’illuminazione – spiegano da Enel – rimarrà visibile ogni notte fino alla conclusione delle feste natalizie, dopodiché arriverà una nuova luce con la proiezione di uno scatto geotermico di Fabio Sartori, il dipendente Enel green power con la passione ed il talento per la fotografia, che ha ottenuto premi e importanti riconoscimenti in concorsi internazionali tra cui New York, Mosca, Tokyo e Parigi».

L’opera consiste infatti in una composizione artistica con foto di Sartori che immortalano i paesaggi geotermici delle Biancane: le immagini avvolgeranno la torre refrigerante ed il suo vapore, rendendoli ancora di più elemento di narrazione e dialogo tra l’uomo, la natura e la tecnologia.