Il modello di crescita europeo: un’economia verde, digitale e resiliente

Per raggiungere gli obiettivi del Green deal sono necessari investimenti annui aggiuntivi pari a 520 mld di euro, rispetto a quelli messi in campo lo scorso decennio

[3 Marzo 2022]

La Commissione europea ha presentato una comunicazione sul modello europeo di crescita che riprende gli obiettivi comuni che vedono impegnati l’Ue e gli Stati membri nell’ambito delle transizioni verde e digitale e del rafforzamento della resilienza sociale ed economica. La comunicazione riconosce che «L’economia europea sta attraversando trasformazioni senza precedenti in un contesto di grandi incertezze legate alle prospettive globali e di sicurezza» e conferma che «Tali sviluppi evidenziano la necessità di collaborare in sinergia con i nostri partner internazionali e di rafforzare il nostro programma di crescita sostenibile a lungo termine».

La Commissione Ue spiega che «La comunicazione intende fornire un contributo alle discussioni sul modello di crescita economica europeo, che si terranno la prossima settimana in occasione della riunione informale dei capi di Stato e di governo del Consiglio europeo. Il documento illustra i principali investimenti e riforme necessari per conseguire i nostri obiettivi comuni e sottolinea l’importanza di un’azione coordinata da parte di tutti i soggetti interessati, compresi l’Ue, i suoi Stati membri e il settore privato».

Ecco i punti principali della comunicazione sul modello europeo di crescita secondo la Commissione Ue:

Investimenti e riforme alla base del modello di crescita europeo. Vi è un ampio consenso sulle priorità del modello di crescita economica europeo; ciò comprende le transizioni verde e digitale, la necessità di rafforzare la resilienza economica e sociale dell’Unione e la sua preparazione agli shock. È necessario trasformare la nostra economia per salvaguardare la prosperità e il benessere dei cittadini dell’Unione, in particolare nell’attuale contesto di instabilità geopolitica e delle sfide globali emergenti. Tali sviluppi evidenziano la necessità di intensificare il nostro programma di riforme e di rafforzare la cooperazione con i nostri partner internazionali per affrontare le sfide comuni, al fine di promuovere la pace e la stabilità. Il mercato unico, che rappresenta la principale fonte di resilienza dell’Unione e la sua risorsa economica più preziosa, sarà determinante per conseguire tali obiettivi.

Questa trasformazione dell’economia europea si basa su due pilastri di pari importanza: investimenti e riforme. Gli investimenti sono fondamentali per una crescita sostenibile e sostenuta e costituiscono un prerequisito per accelerare le transizioni verde e digitale. Tuttavia, devono essere accompagnati da riforme volte a garantire che tutte le norme dell’UE siano in linea con i suoi obiettivi fondamentali, creando un adeguato contesto economico e sociale e i giusti incentivi affinché le famiglie e le imprese possano contribuirvi pienamente.

Verso un’economia verde, digitale e resiliente. La transizione verde rappresenta l’opportunità di portare l’Europa su un nuovo percorso di crescita sostenibile e inclusiva. Oltre ad lottare contro i cambiamenti climatici, contribuirà a ridurre le bollette energetiche e la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, migliorando in tal modo la sicurezza energetica e delle risorse dell’Unione. Per realizzare il Green Deal europeo, nei prossimi dieci anni l’UE deve aumentare gli investimenti annuali di circa 520 miliardi di € rispetto al decennio precedente. Di questi investimenti aggiuntivi, 390 miliardi di € l’anno corrisponderebbero alla decarbonizzazione dell’economia, in particolare nel settore dell’energia, e 130 miliardi di € all’anno agli altri obiettivi ambientali. Affinché la transizione verde abbia successo, deve mettere al primo posto le persone e occuparsi di chi ne subirà maggiormente le conseguenze. A tal fine la Commissione ha posto l’equità al centro delle proprie politiche collegate al Green Deal europeo, compreso il pacchetto “Pronti per il 55 %”.

La pandemia di Covid-19 ha accelerato la trasformazione digitale delle nostre società e ha evidenziato l’importanza delle tecnologie digitali per la crescita economica dell’Europa in futuro. La bussola per il digitale proposta dalla Commissione stabilisce gli obiettivi digitali dell’Unione per il 2030. Per realizzare tali ambizioni l’UE deve intensificare gli investimenti nelle tecnologie digitali fondamentali, tra cui la cibersicurezza, il cloud computing, l’intelligenza artificiale, gli spazi di dati, la blockchain, il calcolo quantistico e i semiconduttori, nonché nelle competenze collegate a tali ambiti. Nel 2020 si è calcolato che per promuovere la transizione digitale saranno necessari investimenti aggiuntivi pari a circa 125 miliardi di € all’anno. Una trasformazione digitale equa ha il potenziale di aumentare l’innovazione e la produttività dell’economia dell’UE, offrendo nuove opportunità ai cittadini e alle imprese. La transizione digitale contribuirà anche agli obiettivi verdi, con sinergie in svariati settori dell’economia circolare intelligente.

Al tempo stesso, l’Unione deve affrontare una serie di rischi e di incertezze, in particolare nel contesto dell’attuale instabilità geopolitica. Sebbene la maggior parte delle imprese e delle catene di approvvigionamento abbiano mostrato un elevato grado di resilienza e adattabilità durante la pandemia, la crisi e la successiva ripresa hanno messo in luce una serie di vulnerabilità in alcuni settori. Tra questi figurano le strozzature a livello della logistica e della catena di approvvigionamento, la carenza di manodopera e di competenze, le minacce informatiche e le preoccupazioni in materia di sicurezza dell’approvvigionamento legate a settori chiave dell’economia, come avviene attualmente nel settore dell’energia. Per consolidare ulteriormente il vantaggio tecnologico dell’Europa e sostenerne la base industriale, l’UE dovrà anche aumentare gli investimenti nelle industrie spaziali europee in quelle della difesa e continuare a rafforzare le sue capacità di gestione dei rischi e di risposta alle emergenze in caso di shock o pandemie futuri.

Promuovere un’azione coordinata a tutti i livelli. Come indicato nella comunicazione, affinché gli investimenti e le riforme contribuiscano pienamente agli obiettivi prioritari dell’Ue, è importante garantire un’azione coordinata da parte di tutti i soggetti interessati: le autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale e il settore privato. In tal modo, le azioni si rafforzeranno a vicenda, evitando differenze tra Stati membri e rafforzando il mercato unico.

Gli investimenti necessari per completare la duplice transizione e rafforzare la resilienza dovranno provenire principalmente dal settore privato; l’UE e le autorità nazionali dovrebbero dunque garantire un contesto imprenditoriale favorevole che attiri gli investimenti. Ciò si può realizzare rafforzando il mercato unico, completando l’Unione bancaria e progredendo rapidamente verso l’Unione dei mercati dei capitali. Anche altre politiche trasversali, quali la fiscalità, gli scambi commerciali e la politica della concorrenza dovrebbero continuare a sostenere il contesto imprenditoriale favorevole dell’Unione e contribuire ad attrarre investimenti per attuare con successo le priorità politiche dell’UE.

Se è vero che i fondi privati rappresenteranno la quota maggiore degli investimenti, anche un intervento pubblico potrà essere necessario, ad esempio per ridurre i rischi legati ai progetti innovativi o per superare i fallimenti del mercato. Il sostegno pubblico a livello nazionale e dell’UE dovrebbe essere oculatamente mirato al fine di mobilitare investimenti privati. Gli investimenti dell’UE hanno inoltre l’effetto di inviare un segnale importante. Il bilancio dell’UE e lo strumento per la ripresa NextGenerationEU, con un importo congiunto di oltre 2 000 miliardi di €, rappresentano una notevole capacità a sostegno della crescita a lungo termine. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza, congiuntamente alle discussioni sui piani nazionali, è stato determinante per allineare le priorità nazionali e dell’UE in ambito di riforme e investimenti attorno a una serie di obiettivi comuni. In particolare, il regolamento relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza impone a ciascuno Stato membro di destinare almeno il 37 % della dotazione totale del proprio piano per la ripresa e la resilienza agli obiettivi in materia di clima e il 20 % agli obiettivi in materia di digitalizzazione. Tuttavia, per poter raggiungere i nostri obiettivi, tali investimenti e riforme dovranno essere sostenuti nel corso del tempo, sia a livello nazionale che dell’UE.

Gli investimenti pubblici e le riforme, se di ottima qualità e volti a sostenere la crescita, possono contribuire positivamente alla sostenibilità del debito. Le strategie di riduzione del debito, per essere efficaci, dovrebbero concentrarsi sul risanamento di bilancio, sulla qualità e sulla composizione delle finanze pubbliche e sulla promozione della crescita. La revisione del quadro europeo di governance economica, attualmente in corso, permette di migliorare l’efficacia delle norme di bilancio dell’UE e di garantire che esse svolgano un ruolo adeguato nell’incentivare le politiche di investimento e di riforme degli Stati membri, in linea con le nostre priorità comuni, salvaguardando al contempo la solidità delle finanze pubbliche. In tale contesto, sarà importante garantire la coerenza tra la sorveglianza di bilancio e il coordinamento delle politiche economiche e allineare le politiche di investimento e di riforme negli Stati membri nonché gli obiettivi nazionali e dell’UE.

Garantire una trasformazione economica equa e inclusiva. La trasformazione dell’economia europea avrà successo solo se sarà equa e inclusiva e se tutti i cittadini potranno trarre vantaggio dalle opportunità offerte dalla duplice transizione verde e digitale. In assenza di misure di accompagnamento, gli effetti della digitalizzazione e della decarbonizzazione saranno probabilmente distribuiti in modo disomogeneo sul livello di benessere. La ridistribuzione della forza lavoro all’interno dei vari settori e tra di essi richiederà riforme e investimenti su vasta scala per la riqualificazione e il miglioramento delle competenze; sarà necessaria una risposta politica forte a tutti i livelli per affrontare efficacemente le sfide sociali e di coesione che ci attendono.

Il modello di crescita dell’Europa ha pertanto bisogno di una forte dimensione sociale che si concentri sull’occupazione e sulle competenze per il futuro e apra la strada a una transizione equa e inclusiva. A livello dell’UE, il pilastro europeo dei diritti sociali e il relativo piano d’azione forniscono un quadro d’azione coerente in questo ambito. Il bilancio dell’UE e NextGenerationEU continueranno a fornire sostegno per ridurre le disparità regionali e sociali, in particolare attraverso la politica di coesione, il meccanismo per una transizione giusta, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e, in futuro, il Fondo sociale per il clima proposto.

Il raggiungimento dei nostri obiettivi comuni richiede una visione a lungo termine e un approccio coordinato. Gli obiettivi verdi, digitali e di resilienza che ci siamo prefissati sono ambiziosi; per conseguirli sarà necessario uno sforzo costante che coinvolga tutti i soggetti a livello europeo, di Stati membri e a livello privato, con l’obiettivo comune di costruire un futuro equo e inclusivo per tutti gli europei.