Il ministero dell’Ambiente assume 298 funzionari, ecco come fare domanda

Il bando di concorso resterà aperto fino al 25 novembre: offre lavoro per personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato

[27 Ottobre 2023]

Sul portale del reclutamento nella Pubblica amministrazione (InPA) è stato pubblicato ieri il bando di concorso per assumere 298 funzionari al ministero dell’Ambiente.

Si tratta di lavoro per personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, per il quale è possibile avanzare le candidature fino al 25 novembre compreso. Molte le competenze richieste, dalle scienze chimiche a quelle economiche, dall’ingegneria mineraria all’architettura fino alla comunicazione pubblica.

Il concorso è finalizzato all’assunzione di 298 funzionari, di cui 218 ad alta specializzazione, per i quali è prevista anche una prova preselettiva per l’accesso alla procedura concorsuale; inoltre, la metà di questi 218 posti è riservata a quanti abbiano già svolto attività di supporto presso il ministero dell’Ambiente, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica.

«Con questo ulteriore intervento – commentano dal ministero – prosegue il programma delle assunzioni finora autorizzato per l’immissione di giovani funzionari, altamente specializzati, nei ruoli del ministero, che ha già attuato il reclutamento di quasi 250 unità tra tecnici e amministrativi, a supporto di tutte le strutture del Mase».

Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on line, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ, l’apposito modulo di assistenza presente sul Portale “inPA”. Sullo stesso Portale sono consultabili apposite FAQ.