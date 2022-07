Il cda ha nominato Lella Miccolis

Il Consorzio italiano compostatori (Cic) ha una nuova presidente

«Tutte le mie energie e competenze, la passione e lo spirito di abnegazione saranno orientati a dare un futuro al nostro settore»

[7 Luglio 2022]

È Lella Miccolis la nuova presidente del Consorzio italiano compostatori (Cic), eletta nel corso dell’assemblea dei soci che si è svolta a Roma il 23 giugno, per poi essere nominata dal cda nei giorni scorsi.

«È un onore per me assumere il ruolo di presidente del Cic, perché – dichiara Miccolis – il Consorzio ha saputo imprimere un’accelerata alla nascita e sviluppo del settore sin dalla sua fondazione, è stato capace di sostenere la crescita e la diversificazione che lo hanno caratterizzato negli ultimi anni, ma soprattutto perché dovrà accompagnare le ulteriori future evoluzioni che si prospettano. Tutte le mie energie e competenze, la passione e lo spirito di abnegazione saranno orientati a dare un futuro al nostro settore».

Lella Miccolis nasce come biologa ma ben presto appende il camice da laboratorio per fare impresa in Puglia: oggi è l’amministratore unico Progeva Srl, azienda inaugurata nel 2006 e operante nel settore del compostaggio dei rifiuti organici e nel trattamento dei sottoprodotti di origine animale e vegetale derivanti da altri processi produttivi.