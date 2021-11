Il Comune di Bientina alla scoperta dell’hub del riciclo Revet

Negli ultimi anni è stata introdotta la raccolta porta a porta, ma è necessario sapere che dopo la differenziata c’è di più

[25 Novembre 2021]

Il Comune di Bientina si trova non lontano dal polo industriale di Pontedera dove sorge Revet, ovvero uno dei più importanti hub del riciclo dell’Italia centro-meridionale: è qui che vengono selezionate e avviate al riciclo le raccolte differenziate degli imballaggi (plastica, vetro, alluminio, acciaio e poliaccoppiati come il tetrapak) di oltre 200 comuni toscani, e soprattutto di oltre l’80% della popolazione regionale.

Per tastare con mano questa realtà, sindaco e assessore all’Ambiente di Bientina – rispettivamente Dario Carmassi e Desire Niccoli – hanno chiesto di visitare lo stabilimento per conoscere cosa succede dopo la raccolta differenziata, che è solo un primo passo per l’economia circolare.

Entrambi sono stati accolti ieri dal neo-presidente di Revet, Nicola Ciolini, che li ha accompagnati a scoprire in particolare le novità impiantistiche frutto degli investimenti di Revet degli ultimi due anni.

Si tratta di un approccio fondamentale per poter spiegare con chiarezza ai cittadini l’importanza di una raccolta differenziata fatta in modo corretto: non a caso in questi anni il Comune di Bientina ha investito molto nell’economia circolare, introducendo il porta a porta e impegnandosi per il miglioramento della qualità della propria raccolta, propedeutica all’avvio a riciclo.