Il cinque per mille a Cospe, a favore di donne e giovani impegnati nella protezione della Terra

Insieme per il cambiamento, tranne quello climatico: il tuo sostegno può fare la differenza

[12 Aprile 2024]

Secondo il rapporto “Analisi del rischio: i cambiamenti climatici in Italia” della Fondazione Cmcc (Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici), la probabilità di rischio climatico nel nostro Paese è aumentata del 9% negli ultimi 20 anni. L’ultimo report dell’Agenzia europea dell’ambiente (Eea) ha segnalato più di 140.000 morti tra il 1980 e il 2020 a causa dei disastri climatici.

Le donne sono particolarmente vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico poiché rappresentano la maggioranza della popolazione povera del mondo e dipendono fortemente dalle risorse naturali per il loro sostentamento. Tuttavia, spesso hanno meno accesso degli uomini a risorse (acqua terra, credito, input agricoli), strutture politiche, tecnologie e formazione.

I rischi sono maggiori per le donne attiviste, a rischio di minaccia e violenza, donne indigene, le donne afro-discendenti, donne anziane, persone Lgbtqia+, donne con disabilità, donne migranti e quelle che vivono in zone rurali, remote, soggette a disastri.

Nonostante ciò, le donne e le ragazze possono svolgere un ruolo cruciale come agenti di cambiamento nell’azione per il clima, grazie alla loro conoscenza dei bisogni e delle priorità della comunità nella costruzione di una resilienza a tutti i livelli.

Cospe è impegnata nell’aumentare la sensibilizzazione e nel potenziare le conoscenze e le competenze di insegnanti, giovani, comunità educative e istituzioni per promuovere una cittadinanza globale attiva nel contrasto e nell’adattamento al cambiamento climatico.

Con una firma nella dichiarazione dei redditi, si può contribuire ad aiutare donne e giovani a proteggere il nostro pianeta dai cambiamenti climatici. Le donne e le nuove generazioni hanno un ruolo fondamentale come agenti di cambiamento nell’azione per il clima, e il futuro del pianeta è nelle loro mani.

Per questo, in Italia e nel mondo, Cospe è al loro fianco con progetti di cittadinanza attiva, tutela ambientale, riforestazione e adattamento al cambiamento climatico.

Il progetto Sentinelle climatiche coinvolge scuole e comunità in Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Toscana e Sicilia, per affrontare il cambiamento climatico. Nel progetto “You(th) care for change” , giovani di vari paesi dell’area euro-mediterranea promuovono la cura globale e la sostenibilità.

In Colombia, il progetto Colores mira a migliorare le condizioni di vita e lavoro attraverso azioni di riforestazione e adattamento al cambiamento climatico, con un focus su donne e giovani. Il progetto Semi per il Futuro supporta agricoltori nella provincia di Maswingo, in Zimbabwe, nell’adozione di modelli agricoli sostenibili.

In Brasile, il progetto Resilienze climatiche promuove pratiche economiche sostenibili. Nei municipi senegalesi di Ziguinchor e Kafountine, il progetto Rigenerazione promuove l’inclusione socio-economica attraverso la formazione professionale con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili.

Il tuo sostegno può fare la differenza concreta nella protezione del nostro pianeta e nell’incoraggiare azioni positive per contrastare il cambiamento climatico.

Scopri qui come destinare il cinque per mille a Cospe

di Cospe per greenreport.it