L’economia circolare a servizio della mobilità sostenibile

Il biogas di Scapigliato alimenterà le auto elettriche a Rosignano Marittimo

In arrivo 10 colonnine sul territorio comunale, saranno installate entro la prossima estate

[10 Agosto 2021]

Le auto elettriche rappresentano il nuovo paradigma della mobilità sostenibile, ma per diffondersi hanno bisogno di un’adeguata infrastruttura di ricarica: per questo il Comune di Rosignano Marittimo e Scapigliato srl – la società soggetta a direzione e coordinamento del Comune, attiva nell’economia circolare – hanno unito le forze per mettere a disposizione del territorio 10 colonnine di ricarica.

«La volontà dell’Amministrazione comunale – spiegano da Rosignano – è quella di realizzare una rete di mobilità elettrica sul territorio, mediante il posizionamento di punti di ricarica alimentati da energia rinnovabile prodotta dall’impianto di discarica attraverso il recupero e la trasformazione del biogas prodotto dai rifiuti».

L’elettricità prodotta già oggi da questo gas ricco di metano – che si genera naturalmente dal processo di degradazione dei rifiuti organici presenti in discarica – si configura come fonte di energia rinnovabile, in quanto deriva appunto dalla matrice organica dei rifiuti. Dalla discarica di Scapigliato arriva una produzione annuale di 25 milioni di kWh, generando un doppio vantaggio: il biogas captato grazie a una rete di oltre 300 pozzi non viene rilasciato in atmosfera dove avrebbe un impatto climalterante particolarmente intenso, ma viene anzi convertito da motori endotermici nell’elettricità equivalente al fabbisogno residenziale di un Comune di circa 30 mila abitanti, come Rosignano Marittimo.

Grazie all’iniziativa Scapigliato Energia, quest’elettricità rinnovabile viene messa a disposizione del territorio – oltre 1.500 utenti hanno già scelto di aderire all’iniziativa – della Val di Fine, con un contratto che sconta dal 20% al 100% la componente energia in bolletta secondo la vicinanza al polo impiantistico di Scapigliato. Significa che il risparmio medio per le famiglie corrisponde al 15% rispetto a un contratto tradizionale; in più ci sono i vantaggi ambientali, cui adesso si aggiungono le colonnine per la ricarica delle auto.

Nei giorni scorsi, il Comune di Rosignano Marittimo ha infatti rilasciato a Scapigliato srl la concessione delle porzioni di suolo pubblico comunale su cui saranno installati i punti di ricarica: l’impegno della società è di provvedere all’installazione delle postazioni entro la stagione estiva 2022, ma già oggi è nota la futura ubicazione.

Dal Comune spiegano che sono state individuate le seguenti aree di installazione: pizza Monte alla Rena, via della Repubblica e viale della Costituzione a Rosignano Solvay; 2 postazioni presso Scapigliato Energia in loc. Le Morelline; via Gorizia a Castiglioncello; parcheggio pubblico a Nibbiaia; parcheggio pubblico di via delle Capanne a Gabbro; parcheggio pubblico a Castelnuovo della Misericordia; via E. De Filippo a parcheggio pubblico a Rosignano Marittimo; piazza Garibaldi a Vada.

L. A.