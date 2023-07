Iscrizioni aperte all’Its entro il 20 novembre

Idrotech manager, a Livorno al via il corso post diploma in ambito marittimo-portuale

Simoncini: «Una figura professionale nuova di grande importanza per la nostra città, prevede una parte molto significativa dedicata alla progettazione e al monitoraggio dei rischi ambientali»

[17 Luglio 2023]

L’Accademia tecnologia edilizia (Ate), ovvero l’Istituto tecnico superiore (Its) nato a Livorno per formare figure professionali qualificate per il settore dell’edilizia e delle costruzioni, ha rinnovato la propria offerta didattica post-diploma.

Le nuove opportunità formative sono state presentate negli spazi della scuola edile di Livorno da Stefano Frangerini e Marco Gonzi, rispettivamente presidente e direttore di ATE, dall’assessore al Lavoro e alla Formazione del Comune di Livorno Gianfranco Simoncini, da Claudio Capuano dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e da Francesco Pistone presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Livorno.

«Dopo il corso per tecnico per la digitalizzazione dei processi edilizi partito lo scorso anno, Livorno – spiega Simoncini – ospiterà uno dei quattro nuovi corsi, quello per tecnico superiore per la digitalizzazione delle infrastrutture marittimo-portuali e che prevede una parte molto significativa dedicata alla progettazione e al monitoraggio dei rischi ambientali. Una figura professionale nuova di grande importanza per la nostra città a fronte dei grandi interventi previsti per lo sviluppo del porto e per la sua manutenzione e anche a fronte dei cambiamenti climatici che stiamo vivendo e all’esigenza di una Edilizia sostenibile. L’auspicio è che anche questo nuovo percorso ottenga una risposta importante da parte di diplomati e diplomate. Una risposta che può essere incoraggiata dal fatto che tutti i partecipanti al precedente corso si sono visti offrire contratti di apprendistato di alta formazione, avendo così la possibilità di accompagnare alla formazione una occupazione certa».

Più in dettaglio sono quattro i nuovi percorsi biennali che partiranno in autunno: Idrotech manager (che sarà ospitato negli spazi della scuola edile di via Piemonte a Livorno), Digital building manager con sede a Pisa, Digital renovation con sede a Grosseto e Innovation building design con sede a Firenze.

Per prendere visione dei bandi, con le indicazioni dei piani formativi e delle modalità di iscrizione, è possibile visitare il sito web www.accademiaedilizia.it o telefonare al 0586855248.