Alle 17.30 la presentazione di due libri alla cittadinanza, in Palazzo comunale

I #GreenHeroes d’Italia arrivano a Pistoia, con Alessandro Gassmann e Annalisa Corrado

L’appuntamento organizzato con l’azienda florovivaistica Giorgio Tesi Group farà il punto sull’avanzamento del progetto

[19 Gennaio 2024]

di

Enza Soldano

Quella di venerdì 26 gennaio a Pistoia sarà una giornata dedicata all’economia sostenibile, che vedrà Alessandro Gassmann e Annalisa Corrado ospiti nella sede dell’azienda florovivaistica Giorgio Tesi Group.

Insieme a loro i protagonisti del progetto #GreenHeroes, iniziativa lanciata a gennaio 2019 dal noto attore insieme all’ingegnera ambientalista, con il supporto scientifico di Kyoto Club, per raccontare la storia di imprenditori e imprenditrici italiani che nel fornire i loro beni o servizi hanno saputo lasciare un’impronta positiva in termini di sostenibilità.

Tra gli «eroi verdi» che al momento hanno confermato la propria partecipazione troviamo alcune aziende toscane d’eccellenza come Lucart, colosso lucchese leader della produzione cartaria europea, che nel suo più recente rapporto di sostenibilità documenta i progressi fatti sul fronte emissioni di CO2, ridotte nel corso del 2022 dell’11% rispetto all’anno precedente, e che porta da sempre avanti pratiche avanzate di economia circolare.

E ancora la Menichetti di Fucecchio impegnata nella produzione di colle organiche al cento per cento, l’aretina (con sede a Sansepolcro) Aboca, la startup pratese Rifò che combatte la fast-fashion creando capi da tessuti di recupero e di scarto, o una delle prime Esco (Energy service company) italiane, AzzeroCO2.

La prima tappa di questa giornata vede Gassmann e Corrado impegnati nella piantumazione di alberi da frutto donati da Giorgio Tesi Group nella scuola dell’infanzia “Il giardino segreto”; successivamente, insieme ad altri #GreenHeroes saranno ospiti presso l’azienda vivaistica pistoiese per un confronto sugli sviluppi del progetto.

Alle ore 17.30 ci sarà poi la presentazione di due libri, nel corso di un incontro aperto al pubblico in Palazzo comunale (piazza del Duomo).

Il primo Io e i #GreenHeroes. Perché ho deciso di pensare verde di Alessandro Gassmann, con la postfazione di Annalisa Corrado e il supporto scientifico di Kyoto Club, a cui l’autore ha donato i proventi dei diritti per la messa a dimora di alberi da frutto, nell’ambito di progetti ad alto valore sociale. È la storia di una presa di coscienza dell’autore, che in un viaggio virtuoso su e giù per l’Italia incontra tanti green heroes raccontandoli uno ad uno.

Il secondo Pensiamo verde. Storie, proteste e proposte per cambiare il mondo di Annalisa Corrado, arricchito da una postfazione di Daria Bignardi, propone un viaggio tra le buone pratiche diffuse lungo lo Stivale, spaziando tra frutteti solidali e case costruite con gli scarti della lavorazione del riso, tra la bioplastica estratta dai fiori del cardo anziché dal petrolio ai tessuti d’alta moda realizzati a partire dalle bucce d’arancia.