Una rappresentanza in visita a Larderello e aree limitrofe

I geologi toscani scommettono sullo sviluppo della geotermia

Martelli: «Attivato un percorso formativo ad hoc per un mercato che solo in Toscana assorbirà decine di profili altamente formati»

[13 Aprile 2023]

Una rappresentanza dell’Ordine dei geologi della Toscana si è recata in visita a Larderello e nelle aree limitrofe, che rappresentano la capitale mondiale della geotermia: qui le tecnologie industriali di settore si sono evolute a partire da oltre due secoli fa, per poi diffondersi in tutto il mondo.

A livello internazionale la geotermia rappresenta una fonte rinnovabile sempre più appetibile – combinando caratteristiche di sostenibilità ambientale con quelle di continuità e flessibilità produttiva, oltre a permettere l’uso combinato di elettricità e calore –, tant’è che l’Ue punta a triplicare la potenza installata entro il 2030. Di fatto però, in Toscana (e dunque nel resto d’Italia) l’ultima centrale geotermoelettrica entrata in esercizio risale ormai a 9 anni fa, a causa della mancanza di una politica industriale per il settore.

Ma i geologi toscani credono fermamente nelle potenzialità del comparto. «I prossimi anni vedranno un maggiore impegno da parte dei geologi nello sviluppo di energie alternative – spiega Riccardo Martelli presidente dell’Ordine regionale – per questo il nostro Ordine lo scorso anno ha attivato un percorso formativo ad hoc per aggiornare i nostri iscritti e renderli ancor più preparati per un mercato che solo in Toscana assorbirà decine di profili altamente formati».

Il gruppo dei geologi arrivato in visita a Larderello è stato accolto dal gestore delle centrali, Enel green power – con il geologo Geoffrey Giudetti e il tecnico Giorgio Simoni – per poi spostarsi al pozzo dimostrativo che dà voce all’urlo della Terra, successivamente presso la centrale geotermica di Valle Secolo, la più grande d’Europa con una potenza installata di 120 MW, e tappa finale nelle “isole” di manifestazioni naturali con visita annessa a “Vapori di birra”, primo ed unico birrificio artigianale geotermico al mondo.

«Ringraziamo Enel green power per la disponibilità, l’accoglienza e per averci guidato alla scoperta della storia dell’utilizzo della geotermia nel comprensorio di Larderello – conclude Elisa Livi, presidente della Fondazione dei geologi della Toscana – auspichiamo per il futuro nuove occasioni di confronto con i geologi toscani, per approfondire la conoscenza del ruolo della modellazione geologica e le opportunità lavorative in questo settore».