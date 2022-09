Green community, finanziati 3 progetti toscani: Unione di Comuni, Convenzione Costa degli Etruschi e Unione comuni Garfagnana

Restano fuori per un soffio Comuni Montani Amiata Grossetana e la Green Community Arcipelago Toscano. Punteggi più bassi per altri 9 progetti

[29 Settembre 2022]

Il Dipartimento degli affari regionali ha presentato «La graduatoria di merito complessiva delle proposte ammesse a valutazione e a finanziamento relative all’ per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU». Contestualmente viene pubblicato anche l’elenco delle proposte non ammesse a valutazione.

La Toscana era stata una delle Regioni ad aver presentato più progetti per costituire Green Community, ben 14, ma nell’elenco dei progetti sulle Green community finanziati dal Dipartimento degli affari regionali e le autonomie ce ne sono solo 3 ammessi al finanziamento: Unione di Comuni Lunigiana con punteggio 30, importo totale 2.635.000 euro, interamente finanziato; Convenzione Costa degli Etruschi, punteggio 30, importo totale 4.300.000 euro interamente finanziato:; Unione comuni Garfagnana, punteggio 27, importo totale 3.578.618,49 euro, importo ammesso al finanziamento 3.342.826,58 euro. A quest’ultimo progetto, che ha ricevuto lo stesso punteggio di quello dell’ Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana che non è stato finanziato, è stato applicato il criterio di preferenza cronologico ai sensi dell’art.8 comma 4.

Non sono stati ammessi per poco al finanziamento i progetti dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana (punteggio 27) per 4.203.000,42 euro e la Green Community Arcipelago Toscano (26 punti) per 4.299.750 euro.

Più distaccati come punteggio gli altri progetti presentati in Toscana: Unione Montana dei Comuni del Mugello (24 punti) 3.485.616,44 euro; Unione dei Comuni della Versilia (24) 4.044.051,83 euro; Unione dei Comuni della Val di Bisenzio (20) 4.300.000 euro; Unione Comuni Montana Colline Metallifere (19) 4.294.997 euro; Unione dei Comuni Montani del Casentino (18) 3.189.020 euro; Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana (11) 4.300.000 euro; Unione dei Comuni Media Valle del Serchio (10) 3.940.600 euro; Unione dei Comuni Amiata di Val d’Orcia (8) 2.402.668 euro; Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve (7) 4.300.000 euro.