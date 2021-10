Nuova emissione da 200 milioni di euro

Green bond, è Iren la regina italiana tra le multiutility

«I fondi raccolti saranno allocati soprattutto per progetti legati all’economia circolare e alla digitalizzazione delle reti di distribuzione energetica»

[8 Ottobre 2021]

La multiutility a maggioranza pubblica Iren spa ha concluso ieri l’emissione di un prestito obbligazionario in formato green bond – ovvero un’obbligazione legata a progetti che hanno un impatto positivo per l’ambiente – da 200 milioni di euro.

L’iniziativa si colloca all’interno della riapertura del green bond da 300 milioni di euro emesso in data 10 dicembre 2020, risultando la prima multiutility italiana per numero di strumenti emessi in questo formato: 4 green bond benchmark per complessivi 2 miliardi di euro.

«Grazie all’emissione odierna cresce ulteriormente la quota degli strumenti finanziari sostenibili pari al 64% del debito totale. I fondi raccolti saranno allocati soprattutto per progetti legati all’economia circolare e alla digitalizzazione delle reti di distribuzione energetica con positive ripercussioni nei territori serviti», dichiara Gianni Vittorio Armani (nella foto) in qualità di ad e direttore generale di Iren.

I titoli, che hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro e scadono il 17 gennaio 2031, pagano una cedola lorda annua pari a 0,25 % e sono stati collocati a un prezzo di emissione pari a 94,954%. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari a 0,818 % corrispondente ad un rendimento di 67 punti base sopra il tasso midswap, mentre la data di regolamento è stata fissata per il 14 ottobre 2021.

L’elenco dei progetti rifinanziati dal green bond è stato definito da Iren e la sua corrispondenza a precisi criteri ambientali è assicurata da un ente esterno, ovvero Dnv Gl. Più nel dettaglio, gli investimenti finanziati con l’emissione, riguardano principalmente l’installazione di smart meters ed il miglioramento della raccolta e differenziazione dei rifiuti.