Il 31 maggio l’evento online di approfondimento

Gli ambasciatori per il clima alla scoperta delle Comunità energetiche

Beccari: «È un tema che riguarda tutti i cittadini, la scarsità di risorse e l'aumento dei costi per l'energia sono i due principali elementi che stanno facendo crescere l'interesse verso le comunità energetiche»

[26 Maggio 2022]

Gli ambasciatori per il clima di EuCliPa.Italy – una community nata a sostegno del Patto per il clima europeo (European climate pact) lanciato dalla Commissione Ue – organizzano per il prossimo 31 maggio un evento online d’approfondimento dedicato alle Comunità energetiche rinnovabili (Cer): Le comunità energetiche: un modello innovativo di produzione energetica per diventare protagonisti del cambiamento.

Le Cer rappresentano infatti uno strumento privilegiato per integrare ed ibridare tra loro diverse fonti rinnovabili, dando forma a una democrazia dell’energia che crei sviluppo a livello locale: si tratta di un nuovo soggetto giuridico, delineato dal recepimento della direttiva europea Red II lo scorso dicembre, costituibile a partire da un gruppo di singoli soggetti – come famiglie, stabilimenti produttivi e Comuni – che decidono di autoprodurre, accumulare e scambiarsi energia generata da fonti rinnovabili, nello spirito di una vera comunità e aprendo al contempo realizzazione di nuovi modelli di business.

Secondo il rapporto “Comunità rinnovabili 2022”, pubblicato oggi da Legambiente, sono oltre 100 le Cer in via di sviluppo nel Paese, tra realtà effettivamente operative (35), in progetto (41) o che muovono i primi passi verso la costituzione (24).

Ma per traguardare la transizione ecologica serve molto di più: ecco il perché dell’iniziativa EuCliPa: «Questo appuntamento – spiega l’organizzatrice Silvia Beccari, filosofa e ambasciatrice per il clima – nasce dall’esigenza di approfondire un tema quanto mai attuale, che riguarda tutti i cittadini, sia da semplici utenti di fonti energetiche, che in qualità di membri di una comunità. La scarsità di risorse e l’aumento dei costi per l’energia sono i due principali elementi che stanno facendo crescere l’interesse verso le comunità energetiche».

Per maggiori informazioni sull’evento si rimanda al programma allegato qui di seguito, mentre per partecipare è sufficiente iscriversi qui: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO3O7-qb5_Qd8ZLG1WQFklVJOHfVlW0KoT5UwIxwpQPNyk_g/viewform.