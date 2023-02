Giornata mondiale della giustizia sociale: aumenta il gap tra ricchi e poveri e crescono i lavoratori impoveriti

Una combinazione tossica di crisi che si rafforzano a vicenda: inflazione, debito, prezzi di cibo e carburante, guerre e cambiamento climatico

[21 Febbraio 2023]

Celebrando ieri il World Day of Social Justice, la vicesegretaria dell’Onu, Amina Mohammed, ha detto che «Il progresso sociale deve essere posto sotto i riflettori, affiancato da politiche che possono portare a un cambiamento significativo per milioni di persone attualmente in difficoltà, Dobbiamo sviluppare politiche più eque ed equilibrate che generino il consenso politico per guidare il cambiamento. Quel che serve è anche un dialogo sociale più approfondito con gli attori dell’economia reale».

La povertà e le disuguaglianze all’interno e tra i Paesi sono in aumento in molte parti del mondo. La disuguaglianza resta molto elevata, con un prodotto interno lordo annuo pro capite che va da circa 600 dollari a parità di potere d’acquisto nel Paese più povero a più di 115.000 nel Paese più ricco. Il 10% più ricco della popolazione mondiale si prende attualmente il 52% del reddito globale, mentre la metà più povera ne guadagna il 6,5%. Nel mondo, circa 290 milioni di giovani non hanno istruzione, lavoro o formazione, mentre 2 miliardi di persone lavorano in nero. Posti di lavoro e redditi instabili, condizioni di lavoro malsane e non sicure e nessuna protezione sociale hanno portato a un impatto sproporzionato della pandemia di Covid-19 su questi lavoratori che nel 2020 hanno visto i loro guadagni diminuire del 60%.

Il tema della Giornata mondiale della giustizia sociale era il rafforzamento della solidarietà globale e sulla ricostruzione della fiducia nell’azione dei governi, superando le barriere e liberando opportunità per la giustizia sociale. Un approccio che deriva dalle raccomandazioni contenute nella Our Common Agenda, il piano Onu per realizzare l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i suoi 17 obiettivi .

La sfida è quella di affrontare «Una combinazione tossica di crisi che si rafforzano a vicenda – inflazione, debito, aumento dei prezzi di cibo e carburante, tensioni e conflitti geopolitici, cambiamento climatico – minacciano di aumentare la povertà, la disuguaglianza e la discriminazione in tutto il mondo. Stanno anche alimentando le tensioni sociali. Tuttavia, mentre i responsabili politici si concentrano sulla necessità di fare progressi su questioni economiche e ambientali, viene prestata meno attenzione al terzo pilastro necessario per la ripresa: il progresso sociale».

La Mohammed ha ricordato che «In tutto il mondo le persone stanno lottando per riprendersi dalle ricadute socioeconomiche della pandemia di Covid-19, che ha devastato vite e approfondito le disuguaglianze. In effetti, la pandemia di coronavirus ha esacerbato la disuguaglianza globale, invertendo il declino degli ultimi due decenni. La quota delle donne sul reddito totale da lavoro è inferiore al 35% , solo un aumento del 5% rispetto al 1990. Allo stesso tempo, 214 milioni di lavoratori vivono in condizioni di estrema povertà , con meno di 1,90 dollari al giorno, e il numero di lavoratori poveri è in aumento nei Paesi in via di sviluppo. Ma, anche prima dell’inizio della pandemia nel 2020, troppi erano già costretti a guadagnarsi da vivere con meno di 2 dollari al giorno senza diritti e protezione sociale e poche prospettive per un futuro migliore. Quando c’è uno squilibrio tra crescita economica e politica sociale, spesso seguono instabilità politica e disordini. Ecco perché abbiamo bisogno di una più stretta convergenza tra i quadri sociali e normativi delle Nazioni Unite e le politiche perseguite dalle istituzioni finanziarie internazionali. L’Agenda 2030 , rinvigorita dalla Our Common Agenda, fornisce un progetto per rimettersi in carreggiata e salvare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG). Ricordiamo sempre a cosa mirano i risultati: al centro della giustizia sociale ci sono le persone, in particolare le nostre donne e i nostri giovani, anticipando discussioni fruttuose e costruttive per soddisfare i bisogni di milioni di persone».

In occasione del World Day of Social Justice, il Kirghizistan, de l’International Labour Organization (ILO) hanno organizzato un evento che ha esplorato i principali colli di bottiglia e le sfide per superare le crescenti disuguaglianze, le opportunità nell’economia verde e digitale per ridurle e le azioni necessarie che devono intraprendere governi, Onu, istituzioni finanziarie internazionali e ad altre parti interessate per aumentare gli investimenti per la giustizia sociale.

Il ministro delle finanze della Colombia, José Antonio Ocampo, ha fornito diversi spunti programmatici per «Affrontare le attuali immense sfide globali che hanno un profondo impatto sulle questioni sociali, tra cui l’aumento dei prezzi alimentari, la crisi climatica e la recessione economica. La giustizia sociale richiede un’azione fiscale a livello nazionale incentrata sulla tassazione, comprese le tasse sul patrimonio. In effetti, la disuguaglianza nella ricchezza supera di gran lunga gli attuali gap di reddito. Le risorse per garantire ampie entrate fiscali devono essere adattate alle esigenze esistenti , accanto a misure che assicurino sussidi alle persone più povere. Tuttavia, il finanziamento internazionale ha un ruolo fondamentale da svolgere in futuro. L’ampliamento degli sforzi delle banche multilaterali può aiutare le nazioni ad affrontare le sfide climatiche e gli attuali accordi di conversione del debito possono essere ulteriormente ampliati. L’assistenza ai Paesi che affrontano disastri naturali è un’altra area chiave che richiede un’espansione».

Gli esperti dell’ILO hanno delineato ulteriori modi suggerimenti innovativi per sostenere il progresso della giustizia sociale, con esperti che intervengono. Il direttore generale dell’ILO, Gilbert F Houngbo ha ricordato che «Se desideri la pace, coltiva la giustizia. Questa frase è scritta nei fondamenti dell’ILO, letteralmente. E’ su una pietra nelle fondamenta del nostro primo edificio, la nostra prima sede a Ginevra. Si riferisce alla giustizia nel senso più ampio. Significa giustizia nella vita per l’umanità. In altre parole, giustizia sociale.

Raramente nei 100 anni di storia dell’ILO, la mancanza di giustizia sociale è stata così evidente come lo è in questo moment»o. Poi ha spiegato che «Socialmente parlando, se non coltiviamo una migliore giustizia sociale, finirermo con più disordini sociali, Per garantire che le misure e le azioni necessarie siano integrate a tutti i livelli del processo decisionale, è necessaria una coalizione globale per la giustizia sociale. Immaginate se, in tutto il mondo, potessimo portare il discorso sulla giustizia sociale allo stesso livello di quello economico e ambientale. Questo, per me, sarà un grande risultato, perché in qesto momento non è così».

Houngbo ha sottolineato che «Quando si parla del 50% della popolazione mondiale con zero protezione sociale, con protezione zero, si hanno piùù di 200 milioni di persone, lavoratori che restano poveri nonostante 40 ore di lavoro a settimana. Non possono garantire 1,90 dollari al giorno. E’ povertà lavorativa, come la chiamiamo noi. SÌ? (…) Per me, la cosa molto importante è lottare davvero contro le disuguaglianze, la discriminazione, garantire che ogni essere umano dovrebbe avere la stessa opportunità. La parità di accesso alle opportunità, per me, è piuttosto importante nella giustizia sociale, e quindi avere un lavoro dignitoso, le persone non chiedono di più. Avere una protezione minima, quelle che ILO chiama le fondamenta della protezione, fa parte della giustizia sociale. Accesso all’acqua e ai servizi igienico-sanitari, accesso all’istruzione, avere la libertà, la voce per esprimere ciò che si sente, o lavorare in sicurezza».

Il capo dell’ILO ha aggiunto: «Dobbiamo essere molto chiari. Non pensiamo all’economia o alla finanza come ilal diavolo. Quel per cui stiamo spingendo è che l’aspetto economico, il sociale e l’ambiente sono tre pilastri che devono muoversi fianco a fianco, e non dovremmo favorire l’uno a scapito dell’altro. Stiamo chiedendo una nuova coalizione globale per la giustizia sociale per affrontare questi problemi».