Gestire le foreste in modo sostenibile e partecipato, con le nuove linee guida Usefol si può

Grazie al lavoro dei ricercatori delle Università degli studi di Torino e Milano, vengono messi a sistema strumenti e conoscenze essenziali a tutti gli stakeholder coinvolti

[22 Settembre 2023]

Mentre la deforestazione nel mondo continua a crescere, anche a causa della fame di terreni guidata dagli allevamenti intensivi che portano carne nei piatti europei e italiani, lungo lo Stivale le foreste hanno ripreso a crescere da tempo.

La copertura forestale nazionale è infatti triplicata in poco più di un secolo, ma si tratta di un’avanzata disordinata: l’abbandono gestionale da un lato e la crisi climatica dall’altro possono di fatto compromettere i benefici offerti dal bosco alla comunità, come la protezione idrogeologica, l’assorbimento di carbonio e la fornitura di materiale rinnovabile.

Inoltre, la dipendenza dell’Italia dal legno importato a fini produttivi ed energetici può rappresentare una minaccia alla conservazione di boschi e foreste al di fuori dei confini nazionali.

Per questo serve trovare nuove vie, adatte al contesto contemporaneo, per gestire le foreste italiane in modo sostenibile e partecipato. Uno sforzo che si è caricato sulle spalle il progetto Usefol (Approcci innovativi per la valutazione della fornitura di servizi ecosistemici in foreste lombarde); finanziato dalla Regione Lombardia, ha appena prodotto due innovative linee guida dedicate a promuovere la gestione forestale sostenibile non solo nel territorio lombardo, ma in tutta Italia.

Usefol è un progetto che è riuscito a mettere a frutto le preziose competenze maturate sulla gestione forestale in ambito accademico e non solo. Coordinato dall’Università degli studi di Torino, ha visto infatti come partner i ricercatori dell’Università degli studi di Milano, la Federazione italiana produttori di energia da fonti rinnovabili (Fiper) e l’associazione regionale Consorzi forestali della Lombardia.

«Questi manuali – spiegano i ricercatori coinvolti nel progetto – rappresentano un passo avanti significativo nella promozione di una gestione forestale sostenibile in Italia, fornendo strumenti e conoscenze essenziali a gestori, decisori pubblici e tutti gli stakeholder coinvolti».

In particolare, il primo manuale riguarda la gestione forestale per la mitigazione climatica e crediti di carbonio e fornisce una guida completa sulla gestione forestale per la mitigazione climatica e sulla generazione e il conteggio di crediti di carbonio, alla luce della recente introduzione del Registro pubblico dei crediti generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale.

Il secondo manuale, invece, rappresenta un supporto alla redazione dei piani di approvvigionamento di biomassa legnosa per fini energetici,offrendo una panoramica della gestione e pianificazione forestale sostenibile, delle tecniche di stima della disponibilità di biomasse legnose, della meccanizzazione applicabile e delle condizioni in cui l’utilizzo energetico del legno è climaticamente sostenibile.