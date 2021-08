Geotermia toscana, da Enel in arrivo 15 assunzioni: ecco come partecipare al bando

Si tratta di 10 contratti d’apprendistato riservati ai giovani del territorio, più una posizione senior. Le altre 4 assunzioni ipotizzate entro l’anno

[6 Agosto 2021]

La direzione di Enel green power ha comunicato alle segreterie sindacali toscane (Filctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec-Uil) la volontà di assumere nuovo personale operativo e impiegatizio junior presso le divisioni Operation&Maintenance Geo.

Entro la fine del 2021 sono previsti circa 10 inserimenti con il contratto di apprendistato per personale operativo e impiegatizio junior, con le seguenti qualifiche di destinazione: manutentore produzione area geotermica, operatore qualificato perforazione area geotermica, addetto tecnico di generazione. Inoltre, Egp cerca un profilo da “diplomato senior” da inserire in ambito O&M Geo-Operation con contratto a tempo indeterminato.

Durante l’incontro tra azienda e sindacati è inoltre infine l’intenzione di assumere – sempre entro la fine dell’anno – altre 4 persone tramite successiva selezione, in questo caso riservata a laureati quinquennali.

Per quanto riguarda più nel dettaglio il primo pacchetto di 10 inserimenti, il bando di selezione è già stato pubblicato (con scadenza 25 agosto) e prevede una prova scritta a quiz con successiva prova orale; tra i requisiti spiccano l’età (non più di 30 anni) e la residenza in uno dei 10 comuni geotermici sedi di impianto: Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina, Monterotondo Marittimo, Monteverdi Marittimo, Montieri, Chiusdino, Radicondoli, Piancastagnaio, Santa Fiora e Arcidosso.

Anche per la posizione di diplomato senior il bando di selezione è già stato pubblicato, e la scadenza per la presentazione delle candidature è attualmente fissata al 20 agosto 2021.