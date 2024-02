La Cgil chiede «una prospettiva occupazionale certa» per tutti i lavoratori dell’indotto

Geotermia, Larderello impianti avvia la cassa integrazione ma da Enel appalti in crescita

All’azienda di Pomarance lavori per 10 mln di euro dal 2020 a oggi, di cui il 40% nell’ultimo anno

[28 Febbraio 2024]

La storica società Lardello impianti con sede nel Comune di Pomarance, capitale mondiale della geotermia, ha «espresso la necessità di ricorrere alla cassa integrazione ordinaria a causa di una importante contrazione degli ordini fino a maggio».

È quanto emerge da una nota firmata da Fiom-Cgil Pisa, Coordinatore Cgil Val di Cecina e Rsu, a valle di un incontro avuto con la direzione aziendale nei giorni scorsi.

La Lardello impianti, dove lavorano circa 40 dipendenti, ha come «principale committente Enel» ovvero il gestore delle centrali geotermoelettriche, che rappresentano la principale fonte di elettricità e calore rinnovabile della Toscana; in questo contesto, la Larderello impianti è da sempre attiva nei servizi di manutenzione.

A fronte delle difficoltà manifestate dall’azienda, i sindacati dichiarano che «da tempo perdura questo stato di difficoltà, dovuto ad un complessivo riassetto del sistema degli appalti in Enel, che sta generando ripercussioni gravi sull’indotto».

Da Enel green power (Egp) precisano però che «non vi è stato alcun riassetto ed anzi, nel caso della Larderello impianti, nell’ultimo quinquennio si registra una continuità di appalti che semmai nel tempo ha conosciuto un incremento».

Enel informa infatti che, tramite gara, ha aggiudicato alla Larderello impianti appalti da 10 mln di euro complessivi dal 2020 a oggi. Di questi, oltre il 40% è stato contrattualizzato nel 2023 e, nei primi due mesi del 2024, sono state pagate all’azienda relative fatture per più di 1 mln di euro.

Allargando il quadro d’osservazione, gli ultimi dati pubblicamente comunicati da Egp sull’indotto geotermico mostrano che nel triennio 2018-20 sono stati appaltati in media 42 mln di euro all’anno alle imprese dei territori geotermici, per manutenzione degli impianti e di realizzazione dei pozzi, mentre nel corso dei primi 10 mesi del 2022 Enel ha affidato attività per circa 100 milioni di euro, di cui oltre il 70% assegnate ad imprese toscane: si parla di ricadute per circa 80 mln di euro sull’indotto.

Per il prossimo futuro, un nuovo slancio è atteso dal piano d’investimenti sulla geotermia che la Regione Toscana ha chiesto di presentare (entro fine giugno) a Enel green power: in caso di valutazione positiva, la Regione potrebbe infatti prorogare fino a vent’anni le concessioni minerarie che sottendono la coltivazione geotermica, aprendo così a una nuova fase di sviluppo sostenibile per la Toscana.

«Crediamo che sia compito e responsabilità di tutti gli attori a partire dalla stessa azienda, dalla principale committente, dalle istituzioni locali e regionali – concludono i sindacati – provare a determinare delle sinergie in grado di dare una prospettiva occupazionale certa ai lavoratori della Larderello e di tutto l’indotto della zona, per preservare gli equilibri sociali su quel territorio».