Geotermia, dal Pnrr oltre 4 mln di euro per portare avanti il teleriscaldamento a Radicondoli

Guarguaglini: «Le risorse comunali già previste a questo punto vengono dedicate a ulteriori opere, cambiando in meglio la vita dei cittadini e salvaguardando l'ambiente»

[12 Aprile 2024]

Portare il calore rinnovabile della geotermia direttamente a cittadini e imprese grazie al lotto 2.1 del teleriscaldamento, i cui lavori sono in corso a Radicondoli (SI), è un’opera adesso finanziata dal Pnrr.

Si tratta di un finanziamento pari a 4.071.000 euro di cui è beneficiario il Comune, che attinge i cascami del valore dalla presenza delle centrali geotermoelettriche di Enel green power, abbinando così l’impiego del calore alla produzione di elettricità.

«Oltre 4 milioni di euro di risorse comunali, già previste per il teleriscaldamento, a questo punto vengono dedicate ad ulteriori opere, cambiando in meglio la vita dei cittadini e a salvaguardando l’ambiente», commenta il sindaco Francesco Guarguaglini.

Il contributo Pnrr andrà infatti a coprire parte delle spese, già previste, per il lotto 2.1 del teleriscaldamento – quello che interessa il centro storico di Belforte – e che renderà possibile vedere il borgo rinascere con la nuova pavimentazione, illuminazione e la fibra, oltre al teleriscaldamento; un’infrastruttura quest’ultima che garantisce il dimezzamento del costo della bolletta per gli utenti, oltre all’azzeramento delle emissioni climalteranti e inquinanti legate all’uso dei combustibili fossili per il riscaldamento degli edifici.

«Non è né facile né scontato riuscire ad aggiudicarsi né questo tipo di finanziamenti né così consistenti – conclude il primo cittadino – Possiamo spostare lo stesso equivalente di valore nel bilancio comunale su altri progetti e destinarli alla realizzazione di opere di cui abbiamo già la progettazione di fattibilità. Tra queste, opere fondamentali come la nuova scuola, ad esempio, il parcheggio dei Macelli, la sistemazione della viabilità».