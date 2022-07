Riceviamo e pubblichiamo

Geotermia, dal decreto Aiuti importanti novità per la Toscana dal cuore caldo

Termine: «Maggiori risorse per i Comuni, grazie ad un incremento (intorno al 15%) delle somme derivanti dalla produzione geotermoelettrica»

[5 Luglio 2022]

La ragione supera (finalmente) la superficialità populista e in Italia si torna a dare una prospettiva ai territori che ospitano una importante energia rinnovabile come quella geotermica.

Dopo il reinserimento della geotermia all’interno del Fer 2 è stato inserito un emendamento nel testo del decreto Aiuti, in approvazione domani alla Camera e nato su istanza di Luca Sani e sostenuto dai parlamentari del Pd, che introduce importanti novità per i territori geotermici.

Prima fra tutti l’introduzione della golden power. Il testo di legge introduce la possibilità da parte del Governo di applicare dei “poteri speciali” (golden power) per tutelare l’interesse nazionale. Questa garanzia è un elemento essenziale in vista della scadenza della concessione per l’utilizzo della risorsa geotermica.

Il secondo elemento è l’istituzione di un tavolo paritetico con regione ed enti locali al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione della risorsa geotermica. Questo permette di riconoscere un ruolo fattivo ai comuni nella gestione della risorsa, obiettivo da tanti anni ricercato dagli enti locali.

In ultima analisi sono state inserite maggiori risorse per i Comuni, grazie ad un incremento (intorno al 15%) delle somme derivanti dalla produzione geotermoelettrica, finalizzate a progetti di sviluppo socio economico.

Per questo grande risultato dobbiamo ringraziare i nostri parlamentari ed anche la Regione Toscana. Questa è la dimostrazione che il lavoro di squadra fatto a più livelli può raggiungere importanti obiettivi.

di Giacomo Termine, segretario provinciale Pd Grosseto