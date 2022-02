Geotermia, dal Comune di Monterotondo Marittimo nuove agevolazioni sul teleriscaldamento

[11 Febbraio 2022]

Il teleriscaldamento geotermico, presente in Toscana in 9 Comuni sede d’impianto geotermoelettrico, rappresenta uno strumento dalle potenzialità uniche per contenere la bolletta energetica e al contempo ridurre drasticamente gli impatti ambientali della climatizzazione, che sono sempre più rilevanti.

Come mostra ad esempio un recente studio elaborato da Elemens per Legambiente e Kyoto Club, in Italia il riscaldamento domestico genera il 18% delle emissioni climalternanti nazionali e il 53% di quelle di Pm10.

Promuovere fonti energetiche alternative alle fossili, come la geotermia, rappresenta dunque un passo fondamentale per contrastare sia il cambiamento climatico sia l’inquinamento atmosferico; nel caso del teleriscaldamento geotermico si possono ottenere al contempo importanti risparmi economici per i cittadini che ne fanno uso, pari a circa il 50% rispetto all’impiego di impianti tradizionali, che a Monterotondo Marittimo possono crescere ancora grazie alla conferma di particolari agevolazioni concesse dal Comune.

In particolare, sulle spese per il teleriscaldamento è prevista l’esenzione totale per i nuclei familiari che hanno un Isee non superiore ai 3500 euro; una riduzione del 50% per coloro che hanno Isee compreso tra i 3501 e i 5500 euro e una riduzione del 25% per chi ha un isee tra i 5501 e i 6500 euro. Sul teleriscaldamento sono state confermate anche le agevolazioni per le giovani coppie residenti nel territorio comunale di Monterotondo Marittimo, in cui almeno uno dei due coniugi abbia un’età compresa tra i 18 e i 40 anni e per i nuclei familiari costituiti da un solo genitore di età compresa tra i 18 e i 40 anni con figli a carico.

«Prosegue così l’impegno del Comune per sostenere le famiglie più bisognose, – commenta il sindaco Giacomo Termine (nella foto, ndr)– con l’obiettivo di garantire a tutti i cittadini condizioni di vita migliori. Una particolare attenzione viene riservata alle giovani coppie favorendo così il ripopolamento dei centri abitati e contrastando l’esodo dei giovani. Monterotondo Marittimo è un Comune in cui conviene abitare, grazie alla qualità dei servizi che vengono garantiti dall’amministrazione comunale alle famiglie, a costi contenuti, e ad una costante attenzione alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Non solo vogliamo che i giovani restino ma l’obiettivo è anche quello di essere attrattivi nei confronti degli abitanti dei territori limitrofi convincendoli a trasferirsi da noi».

Le domande devono essere presentate entro il 30 aprile 2022 all’Ufficio Tributi del Comune di Monterotondo Marittimo, inviando una mail a info@comune.monterotondomarittimo.gr.it oppure consegnando la documentazione a mano all’ufficio tributi. Info: 0566 906362

Tutta la documentazione per richiedere le agevolazioni è pubblicata al seguente link: https://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2022/01/Riduzioni-servizi-tari-e-teleriscaldamento-anno-2022.html.