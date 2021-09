Geotermia, dai sindacati toscani al via (gratis) il corso di preparazione per le assunzioni Enel

In vista delle selezioni per personale operativo junior già bandite da Enel e previste entro l’anno, Filctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec-Uil si spendono per aiutare i candidati

[3 Settembre 2021]

Ad agosto la direzione di Enel green power ha comunicato alle segreterie sindacali toscane (Filctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec-Uil) la volontà di assumere nuovo personale operativo e impiegatizio junior presso le divisioni Operation&Maintenance Geo, e gli stessi sindacati offrono ora – gratuitamente – un corso di preparazione per le selezioni del personale operativo junior.

Entro la fine del 2021 sono infatti previsti circa 10 inserimenti con il contratto di apprendistato per personale operativo e impiegatizio junior, con le seguenti qualifiche di destinazione: manutentore produzione area geotermica, operatore qualificato perforazione area geotermica, addetto tecnico di generazione.

Il bando di selezione è già stato pubblicato ed è scaduto il 25 agosto, e prevede una prova scritta a quiz con successiva prova orale. Tra i requisiti spiccano poi l’età (non più di 30 anni) e la residenza in uno dei 10 comuni geotermici sedi di impianto: Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina, Monterotondo Marittimo, Monteverdi Marittimo, Montieri, Chiusdino, Radicondoli, Piancastagnaio, Santa Fiora e Arcidosso.

I sindacati spiegano dunque che sono invitati a partecipare al corso di preparazione solamente i candidati che hanno inviato il proprio curriculum per la selezione bandita da Enel.

«Il corso – dettagliano le segreterie regionali – si svolgerà in modalità on-line e sarà possibile seguirlo in collegamento con la piattaforma Google meet al link: https://meet.google.com/kxd-qhaj-htz, oppure chiamando il numero: +390230461593 ed inserendo il PIN: 907240161#. Le lezioni si volgeranno nei seguenti giorni: 6, 9, 13, e 16 Settembre dalle ore 18:00 alle ore 20:00. Per una migliore organizzazione del corso gli interessati a partecipare sono invitati ad inviare, quanto prima, una mail di adesione al seguente indirizzo di posta elettronica: geotermia.filctem.flaei.uiltec@gmail.com».