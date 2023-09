Riceviamo e pubblichiamo

Geotermia, al via oggi il tavolo tecnico regionale per risolvere l’impasse CoSviG

Pieroni: «La seconda commissione del Consiglio regionale farà audizioni con assessori, sindaci e sindacati»

[19 Settembre 2023]

Nel Consiglio regionale della Toscana, la seconda commissione (Sviluppo economico) ha discusso oggi sulla mozione avanzata dal consigliere Pieroni in merito al destino di CoSviG, il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche che da mesi ormai sta attraversando una fase di profonda difficoltà.

In commissione ho sinteticamente riepilogato gli aspetti che rendono complessa e delicata la situazione del CoSviG, che tocca direttamente diciassette dipendenti, ora sostenuti dal fondo di integrazione salariare (Fis), una misura che non potrà essere prorogata sine die.

Quindi serve trovare presto una soluzione che passi attraverso lo scorporo/scissione di SestaLab da CoSviG, in modo da rendere il consorzio a tutti gli effetti, società in house della Regione e dei Comuni. Consentendo così alla Regione stessa di trasferire al consorzio le risorse provenienti dalla produzione geotermica.

Proprio oggi (19 settembre) si riunirà il tavolo tecnico, convocato dagli assessori Monni e Marras, con lo scopo di trovare rapidamente le soluzioni per rilanciare il CoSviG e per reintegrare i 17 dipendenti.

L’obiettivo è quello di approfondire meglio le criticità emerse e trovare i possibili percorsi per superarle. La presidente Bugetti, che ringrazio, ha accolto la richiesta di fare audizioni con i protagonisti in campo: gli assessori regionali Monni, Marras e Nardini, per le rispettive competenze, e i sindaci dei Comuni soci di CoSviG e i sindacati che seguono gli aspetti occupazionali.

Nella stagione della transizione ecologica e dello sviluppo delle energie rinnovabili non possiamo permetterci di perdere uno strumento utile per la crescita socio-economica delle aree geotermiche.

di Andrea Pieroni