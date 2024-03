GenerAzione 2030, la campagna che coinvolge i giovani per un futuro sostenibile

Finanziato dall’Aics e promosso dalla Regione Toscana, con Cospe tra i partner, il progetto coinvolge studenti, attivisti e docenti da tutto il mondo

[1 Marzo 2024]

Nel contesto attuale, caratterizzato da sfide ambientali e sociali sempre più pressanti, la consapevolezza dell’urgenza di agire per preservare il nostro pianeta è sempre più diffusa.

Dall’impulso verso un cambiamento concreto e sostenibile, nasce la campagna GenerAzione 2030, sviluppato nell’ambito del progetto Generazione2030 – Alleanze regionali per l’educazione alla cittadinanza globale, finanziato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) e promosso dalla Regione Toscana, di cui Cospe è partner.

Generazione2030 coinvolge attivamente studenti, studentesse, attivisti, attiviste, docenti e giovani di tutto il mondo, promuovendo percorsi educativi interdisciplinari che incoraggiano la riflessione critica e l’azione responsabile.

Attraverso la sensibilizzazione e la formazione, l’obiettivo è creare una generazione di cittadini e cittadine consapevoli e impegnati, pronti a contribuire attivamente alla realizzazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdgs) individuati dall’Agenda Onu 2030.

La campagna sviluppata all’interno del progetto ha infatti l’ambizione di trasformare il desiderio di cambiamento in azioni concrete, incanalando l’energia e la determinazione delle giovani generazioni.

“Agiamo per il cambiamento. Basta poco, basta volerlo” è il motto della campagna, evidenziando il potere delle azioni, sia individuali che collettive, nel generare un impatto reale.

La campagna invita ognuno di noi a prendere parte attiva a questa rivoluzione. L’idea che un gesto apparentemente insignificante possa innescare un cambiamento significativo può sembrare sorprendente, ma ogni azione, per quanto piccola, contribuisce a plasmare il tessuto sociale e ambientale in cui viviamo.

Attraverso la firma del manifesto di GenerAzione 2030, si promuove un impegno concreto verso un futuro sostenibile, incoraggiando la comunità globale ad unirsi nell’affrontare le sfide ambientali che minacciano il nostro pianeta.

L’obiettivo principale della campagna è infatti quello di rafforzare le competenze e le capacità di promozione e attuazione degli obiettivi dell’Agenda 2030, focalizzandosi su tematiche cruciali come salute e benessere, istruzione di qualità, parità di genere, lotta contro il cambiamento climatico e promozione della pace, giustizia e istituzioni solide.

Il cambiamento climatico rappresenta una delle questioni più urgenti del nostro tempo, e l’obiettivo di sviluppo sostenibile 13, ovvero la lotta contro il cambiamento climatico, ne incarna l’urgenza. Le attività umane, dall’industria all’agricoltura, continuano a produrre emissioni di gas serra che minacciano l’equilibrio del nostro pianeta. Tuttavia, c’è speranza: possiamo ancora invertire questa tendenza distruttiva e proteggere il nostro ambiente per le generazioni future.

Con la sfida “EcoHeroes: proteggiamo il nostro pianeta”, la campagna GenerAzione 2030 sottolinea l’importanza di promuovere azioni concrete e quotidiane per proteggere il nostro pianeta dall’inquinamento e dai cambiamenti climatici, affinché possiamo continuare a vivere in un ambiente sano e sostenibile.

“Attraverso la nostra determinazione e l’impegno collettivo, possiamo trasformare le parole in azioni, i desideri in realtà e plasmare un futuro di speranza e sostenibilità per tutti”. Il manifesto della campagna GenerAzione 2030 ci ricorda che il cambiamento è possibile, e che dipende da ognuno di noi e dalla nostra capacità di agire.

di Cospe per greenreport.it