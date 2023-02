Fotovoltaico, sarà il gruppo Bonatti a realizzare il nuovo impianto alle Strillaie

Il completamento dell’opera è previsto entro la primavera 2024: produrrà energia sufficiente ai consumi di 22mila famiglie, evitando l’emissioni e di oltre 28mila tonnellate di CO2 l’anno

[28 Febbraio 2023]

Su una superficie di 40 ettari, adiacente all’ex discarica delle Strillaie (Grosseto), è in corso di realizzazione un impianto fotovoltaico di circa 30 MW: si tratta dell’annunciato investimento da parte di Sorgenia – per realizzarlo ha ottenuto un finanziamento da 32 mln di euro –, mentre la messa a terra dell’impianto avverrà in collaborazione col gruppo Bonatti.

«Il progetto – dichiarano oggi dalla società – prevede l’utilizzo di prodotti di ultima generazione come i moduli fotovoltaici di tipo bifacciali, selezionati per massimizzare l’efficienza della produzione di energia. Carlo Gavazzi Impianti si occuperà della progettazione dell’impianto, lavorando in totale sinergia con la capogruppo Bonatti nelle fasi di approvvigionamento dei materiali e di costruzione. Il progetto include la costruzione di un cavidotto in media tensione di 8,3Km, la fornitura del trasformatore elevatore MT/AT (30/132kV – 32/40 MVA), la realizzazione di una sottostazione da 132kV e la connessione con la rete di Enel distribuzione».

Una volta pronto, l’impianto avrà una potenza installata di circa 30 MW, sufficienti per soddisfarei consumi elettrici di 22.000 famiglie, evitando al contempo l’immissione in atmosfera di oltre 28 mila tonnellate di CO2 l’anno. Il progetto è ormai operativo da gennaio 2023 e il completamento è previsto, con immissione in rete di energia, entro la primavera 2024.