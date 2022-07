Forum Disuguaglianze e Diversità: crowdfunding per finanziare la ricerca su giustizia sociale e ambientale

Raccolti già oltre 20.000 euro. Come contribuire all’iniziativa

[5 Luglio 2022]

Per costruire una società più equa e più inclusiva non bastano i buoni propositi: ci vogliono anche le azioni concrete. A partire da questo presupposto è nato nel 2018 il Forum Disuguaglianze e Diversità, impegnato a ridurre le disuguaglianze economiche, sociali e di riconoscimento attraverso un’intensa attività di ricerca e advocacy che negli ultimi quattro anni ha prodotto molti risultati, dal Reddito di Emergenza per le categorie che più hanno subito la crisi innescata dalla pandemia all’apertura, da parte del Ministero dell’Istruzione, alla proposta di contrastare la povertà educativa tramite patti educativi territoriali.

Per portare avanti questo grande lavoro, oggi il Forum DD ha bisogno di aiuto e, proprio per questo, ha deciso di tentare la strada del crowdfunding, lanciando una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. In poco più di due settimane dall’avvio, sono stati raccolti già oltre 23.000 euro, grazie al contributo di più di 150 persone che hanno creduto nell’iniziativa.

«Dopo questi primi anni di avviamento e di sostegno da parte di autorevoli fondazioni, per noi si apre una fase nuova. Per consolidare e sviluppare i nostri risultati una raccolta diffusa di fondi è indispensabile. Vogliamo farlo continuando a essere autonomi da ogni pregiudizio e condizionamento, competenti nell’affrontare la complessità e comprendere i diversi punti di vista, radicali come richiede la radicalità delle ingiustizie esistenti. E allora abbiamo bisogno di tutte le persone che credono in un cambiamento possibile», spiegano i promotori della campagna, alla quale si può contribuire con una donazione libera.

Partecipando al crowdfunding, sarà possibile aiutare concretamente il Forum DD a intensificare il proprio impegno per la giustizia sociale e ambientale, entrando a far parte di una community attiva e inclusiva. I sostenitori potranno infatti prendere parte agli incontri organizzati dal Forum, ricevere comunicazioni dedicate ed esprimere le proprie opinioni circa le ricerche e le proposte avanzate dai membri.

Per maggiori informazioni e per sostenere il progetto: