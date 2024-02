Firenze città circolare, la raccolta differenziata cambia anche a Campo Marte

Il gestore Alia avvia la consegna delle chiavette personali per il conferimento rifiuti, coinvolte 11mila utenze

[1 Febbraio 2024]

L’avanzata di Firenze città circolare, la progettualità messa in campo dal gestore unico dei servizi d’igiene urbana (Alia) per migliorare decoro e raccolta differenziata nel capoluogo, arriva adesso anche nell’area di Campo Marte. Si tratta di circa 11mila utenze da coinvolgere, tra cittadini e imprese.

Nell’area sono già stati collocati 700 nuovi contenitori stradali digitali, per un totale di circa 140 postazioni composte da 5 o più cassonetti affiancati, ognuno destinato ad accogliere un diverso materiale (organico, imballaggi in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak, vetro, carta e cartone e residuo non differenziabile). A esclusione del contenitore per gli imballaggi in vetro, tutti gli altri, quando il sistema sarà a regime, dovranno essere aperti tramite l’A-pass, così da consentire di registrare ogni singolo conferimento e migliorare la qualità dei materiali da avviare alle rispettive filiere di riciclo, oppure con la App Aprilo! scaricabile gratuitamente per sistemi IOS ed Android da Google Play e App Store.

Per coloro che, al momento della consegna, non verranno trovati al proprio domicilio è possibile ritirare le attrezzature e ricevere informazioni presso l’Infopoint di Alia nella sede del Quartiere 2, in piazza Alberti 1, aperto fino al 28 febbraio ogni mercoledì mattina (in orario 08.30-13), ed ogni venerdì, durante tutto l’anno, sempre nello stesso orario.

In alternativa, per avere aggiornamenti sui punti informativi e di consegna delle chiavette attivi sul territorio è sufficiente inquadrare il QRCode presente sui nuovi contenitori digitali.