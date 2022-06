Firenze città circolare arriva nell’area di Rifredi, Corsica e Viale Gori

Alia è impegnata nel posizionamento dei nuovi contenitori stradali digitali: ecco cosa cambia

[28 Giugno 2022]

A Firenze continua a crescere la raccolta differenziata dei rifiuti, come previsto dal progetto “Firenze città circolare”, ovvero il piano di trasformazione del sistema della raccolta dei rifiuti, promosso da Amministrazione Comunale ed Alia, che coinvolge tutto il territorio comunale, circa 200 mila utenze domestiche e 28 mila utenze non domestiche, oltre alla gestione dei rifiuti prodotti da turisti, city users, pendolari e studenti e cambia il sistema di raccolta del capoluogo toscano allo scopo di valorizzare quanto già oggi viene avviato a recupero.

Per le prossime 8 settimane, nell’area di Rifredi, Corsica e Viale Gori, Alia sarà infatti impegnata nel posizionamento dei nuovi contenitori stradali digitali, che prevedono l’utilizzo della chiavetta A-pass per il conferimento di tutte le frazioni di rifiuti, eccetto il vetro, così da registrare ogni singolo inserimento e migliorare la qualità dei materiali inseriti nel singolo contenitore per essere avviati alla propria filiera di riciclo.

«Abbiamo organizzato due assemblee pubbliche (in presenza ed online) di informazione alla cittadinanza del quartiere, al fine di accompagnare i cittadini in un processo di cambiamento che, come sempre avviene in questi casi all’inizio richiede un po’ di attenzione, ma come accaduto per la messa a regime del sistema di raccolta porta a porta che ha coinvolto circa 28.000 utenze genera evidenti risultati: nelle aree oggi servite con questo sistema di raccolta la percentuale di differenziata è cresciuta dal 53 al 79% – ricorda Giuseppe Meduri, direttore Comunicazione di Alia – A fianco di quanto già fatto, proseguono le azioni di coinvolgimento degli utenti con presidi sul territorio, che seguono il posizionamento delle postazioni, dove è possibile ritirare la chiavetta e chiedere informazioni sul nuovo sistema di raccolta. Stiamo, inoltre, mettendo in campo soluzioni diverse per raggiungere tutti i target; a fianco delle locandine, calendari e presidi fisici arricchiamo le nuove postazioni con adesivi dotati di QRCode dove inquadrando con il telefono si ricevono informazioni utili. Siamo certi che il lavoro di squadra darà i suoi frutti e che per un cambiamento così importante è fondamentale un percorso comune e condiviso».

L’attivazione su Rifredi, Corsica e Viale Gori prevede la messa a terra di 133 postazioni, per un totale di circa 800 contenitori, complete di 5 cassonetti affiancati, ognuno destinato ad un diverso materiale (organico, imballaggi in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak, vetro, carta e cartone e rifiuto residuo non differenziabile). In questa area al momento, sui 14.000 totali, sono oltre 9.500 gli utenti contattati (circa il 75%), regolarmente iscritti a Tari, che hanno già ricevuto la chiavetta elettronica personale al proprio domicilio così da registrare ogni singolo conferimento effettuato.

Per tutti coloro che devono ancora ritirare la chiavetta, Alia ricorda, inoltre, che è possibile recarsi presso gli sportelli al pubblico, Infopoint, ubicati nelle sedi dei quartieri del Comune di Firenze, oltre che in aree specifiche nelle fasi di contattazione. Per il quartiere 5, inoltre, sono attivi anche Infopoint temporanei al Centro età libera “La Mimosa” in p.zza Cavalieri di Vittorio Veneto (ogni sabato mattina, dalle 08.30 alle 12.30 fino al 30/07) ed ai Giardini del Liceo “L. Da Vinci” ingresso Via O. da Pordenone angolo via Circondaria (ogni mercoledì dalle 15.00 alle 18.30, fino al 27.07).