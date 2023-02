Sarà la più grande fabbrica di panelli ad alte prestazioni in Europa, con 3 GW annui

Finanziamenti al via per la 3Sun di Catania, fino a 560 mln di euro per produrre fotovoltaico

Starace (Enel): «Stiamo dimostrando la fattibilità e la scalabilità, anche finanziariamente, di un modello industriale sostenibile che potrà essere replicato»

[13 Febbraio 2023]

Dopo il taglio del nastro per l’avvio del cantiere, alla ribalta della cronaca nei giorni scorsi, per la 3Sun di Catania stanno arrivando adesso anche i finanziamenti. La società di Enel green power ha infatti firmato con Unicredit un contratto di project financing per un importo massimo di 560 milioni di euro.

Di questi 560 mln di euro, 475 beneficiano per l’80% della garanzia Green di Sace, il gruppo assicurativo-finanziario specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale, direttamente controllato dal ministero dell’Economia.

Queste risorse serviranno a realizzare quella che già si annuncia come la più grande fabbrica di pannelli fotovoltaici in Europa: l’investimento contribuirà allo sviluppo di Tango (italian pv giga factory), un impianto di produzione su scala industriale per la produzione di moduli fotovoltaici (PV) innovativi.

In linea con l’accordo, l’espansione della fabbrica si tradurrà in un aumento di 15 volte della sua capacità produttiva a 3 GW all’anno dagli attuali 200 MW. L’impianto di produzione da 3 GW dovrebbe essere completamente operativo entro luglio 2024, dopo aver iniziato con i primi 400 MW nel settembre 2023, rendendo 3Sun la più grande fabbrica europea su scala gigawatt che produce moduli fotovoltaici bifacciali ad alte prestazioni.

«Con la firma di questo project financing a lungo termine abbiamo raggiunto un altro importante traguardo per la Gigafactory, confermando la solidità e l’attrattività dell’iniziativa – commenta Francesco Starace, ad e dg di Enel – Con questo progetto stiamo dimostrando la fattibilità e la scalabilità, anche finanziariamente, di un modello industriale sostenibile che potrà essere replicato per altre fabbriche di questa tipologia da sviluppare nei prossimi anni anche in altri Paesi».

Nel frattempo, la combinazione di pannelli fotovoltaici bifacciali e struttura a celle “Tandem” consentiranno ai moduli fotovoltaici della 3Sun superare il 30% di efficienza, garantendo una maggiore produzione media di energia.

I 3 GW di pannelli che saranno prodotti ogni anno dalla gigafactory siciliana possono generare fino a circa 5,5 TWh di elettricità rinnovabile all’anno, che dal punto di vista della sostenibilità hanno il potenziale per evitare l’equivalente di quasi 25 milioni di tonnellate di CO2 nei loro primi dieci anni di attività. Allo stesso modo, la produzione generata dai pannelli 3Sun ha il potenziale per evitare l’acquisto di quasi 1,2 miliardi di metri cubi di gas all’anno, sostituiti da energia rinnovabile prodotta internamente.