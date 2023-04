Figline, al via il “protocollo per il turismo sostenibile” tra Alia e Palagina

Bianchini: «Rendere 'sostenibili' i flussi turistici, evitando vadano a intaccare la qualità della raccolta differenziata comunale»

[19 Aprile 2023]

È stato presentato oggi il nuovo “protocollo per il turismo sostenibile” siglato tra Figline Agriturismo per la fattoria Palagina e Alia, il gestore unico dei servizi d’igiene urbana nell’Ato centro.

«Figline e Incisa Valdarno è tra i Comuni dell’area metropolitana che registra il maggior numero di turisti che visitano o soggiornano sul nostro territori – spiega l’assessore all’Ambiente, Paolo Bianchini – Iniziative come quella di oggi servono, appunto, a rendere ‘sostenibili’ questi flussi turistici, evitando che la mancanza di attrezzature, unita alla disattenzione e alla carenza di informazioni vada a intaccare la qualità della raccolta differenziata comunale», che si stima abbia superato il 78% nell’ultimo anno.

Se infatti il turismo viene spesso erroneamente interpretato come un veicolo per lo sviluppo economico del territorio a impatto ambientale sostanzialmente “zero”, in realtà sono ormai molti gli studi scientifici – oltre alle esperienze empiriche – che mostrano il contrario. Con un’attenzione particolare al tema della produzione e gestione rifiuti.

Forti di questa consapevolezza, Alia e Palagina – una tenuta del gruppo Human company sulle colline del Chianti – hanno scelto di adottare un protocollo con lo scopo di migliorare la gestione dei rifiuti, sensibilizzare i dipendenti alle buone pratiche e realizzare iniziative per diffondere la conoscenza dei temi della sostenibilità nel territorio e agli ospiti della struttura.

«Dall’avvio del mandato siamo impegnati nel cambiare il paradigma nella gestione dei rifiuti, disegnando per l’azienda ed i dipendenti un nuovo ruolo, quello di costruttori e promotori di buone pratiche di sostenibilità – commenta il presidente Alia, Nicola Ciolini – In quest’ottica si inseriscono percorsi come questo, collaborazioni ad ampio spettro che coinvolgono cittadini (i dipendenti della struttura) e turisti che rappresentano per la Toscana ed anche per questi territori numeri importanti ogni anno».

In particolare, l’accordo sottoscritto prevede un impegno ad assumere il ruolo di partner e co-promotori di iniziative e progetti svolti all’interno delle aree di lavoro e degli spazi gestiti da Figline Agriturismo, con scambi di informazioni e attività di supporto. In tal senso, in occasione della conferenza stampa, è stata presentata ai dipendenti ed all’Amministrazione Comunale la campagna informativa, personalizzata e multilingua, che consta di circa 250 locandine e 1.200 pieghevoli dedicati alla gestione e valorizzazione dei rifiuti.

«Il protocollo rappresenta un’ulteriore occasione per noi per valorizzare e proteggere la natura», conclude la direttrice di Palagina, Giulia Rimini.