Festambiente: dal 18 al 22 agosto lotta alla crisi climatica, sicurezza sanitaria ed ecosostenibilità

All’inaugurazione i ministri Giovannini e Cingolani. Ospiti Orlando, Patuanelli, Ciotti, Flick, Bonafè, Martina, Girotto, Bratti, Sammuri, Marras, Muroni, Tapinassi

[11 Agosto 2021]

Oggi in Regione Toscana, a Firenze, alla presenza del presidente Eugenio Giani, è stato presentato il programma di Festambiente 2021, la storica manifestazione nazionale di Legambiente che ogni anno si tiene a Rispescia (GR), sotto il cielo della Maremma. La 33esima edizione dell’eco-festival sarà la seconda in piena emergenza sanitaria. «Un evento ridotto nei numeri, dunque – spiegano gli organizzatori – ma non nella programmazione che, come al solito, sarà ricca di appuntamenti e approfondimenti all’insegna della cultura e dell’ambientalismo. Dopo aver ottenuto la certificazione Ecoevents, Festambiente mette al primo posto la sicurezza e il rispetto dei disciplinari e delle norme anti-contagio: contingentamento degli ingressi, distanziamento e igienizzazione delle mani sono solo alcune delle misure che verranno nuovamente messe in atto. Non mancherà poi un’azione costante per sensibilizzare chi parteciperà ad adottare comportamenti virtuosi per limitare il contagio da Covid-19. L’ingresso sarà eccezionalmente gratuito e sarà necessario esibire il green pass.

Parteciperanno 4 ministri del governo Draghi: Enrico Giovannini, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e Roberto Cingolani, ministro della Transizione Ecologica parteciperanno all’inaugurazione il 18 agosto; Andrea Orlando, ministro del lavoro sarà presente a un’iniziativa il 19 agosto e Stefano Patuanell ministro delle politiche agricole, il 21 agosto.

Tra i partecipanti anche Luigi Ciotti, presidente di Libera, il 19 agosto; lo scrittore e giurista Giovanni Maria Flick e l’europarlamentare Simona Bonafè il 20 agosto; il vicedirettore generale FAO, Maurizio Martina e l’eurodeputato Massimiliano Smeriglio il 22 agosto. E poi, tra le altre e gli altri, Rossella Muroni, vicepresidente della Commissione ambiente della Camera dei Deputati, Pietro Girotto, presidente della Commissione Turismo del Senato, Maria Alessandra Gallone, segretaria della Commissione ambiente del senato, Alessandro Bratti, direttore generale ISPRA, Giampiero Sammuri, presidente nazionale Federparchi, Leonardo Marras, assessore al turismo della Regione Toscana, Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione, Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana.

Secondo Giani, «La Toscana ha sempre mostrato una particolare sensibilità verso i temi ambientali. Quest’anno, a settembre, in occasione di Puliamo il mondo, ambisco a coinvolgere tutti i sindaci per far sì che la Toscana possa arrivare al vertice in Italia per raccolta e recupero della plastica, Il rapporto che abbiamo con Legambiente è molto stretto perchè abbiamo una mission comune: educare a una visione di rispetto ambientale. E questo è il motivo del protocollo d’intesa che abbiamo sottoscritto con loro e che si articola su tre punti: il sostegno regionale per valorizzare la festa nazionale che ogni anno si tiene a Rispescia; l’organizzazione della giornata Puliamo il mondo, a settembre; Goletta verde, con la quale verificheremo lo stato delle nostre coste, iniziativa che deve rappresentare uno stimolo per tutti per migliorare».

Il presidente di Legambiente Toscana, Fausto Ferruzza, ha confermato: «Ci accingiamo ad avviare un biennio di collaborazione con la Toscana su questi tre fronti. Non in tutte le regioni abbiamo una collaborazione così stretta e che va avanti ormai da 15 anni. Un rapporto non banale e scontato ma che per noi significa anche pungolo, per aiutarci entrambi a migliorare».

Angelo Gentili, della segreteria nazionale di Legambiente e organizzatore di Festambiente, sottolinea che «Quello che ci lasciamo alle spalle è un anno complesso dal quale, però, dobbiamo riuscire a trarre beneficio in termini politici e in riferimento alle grandi battaglie che come Legambiente portiamo avanti. A Festambiente da sempre coniughiamo cultura e ambientalismo, per fare in modo che il nostro messaggio possa arrivare il più lontano possibile. Del resto, scopo principale della nostra associazione è proprio questo: fare in modo che l’opinione pubblica si sensibilizzi e riesca a comprendere che ogni singola azione, anche personale, può fare la differenza. Per questo, nel 2021, Festambiente e il nostro grande laboratorio a cielo aperto di buone pratiche ambientali e riflessioni all’insegna della sostenibilità non sarebbero potuti venire meno. Dobbiamo continuare a lavorare per dare forma a una narrazione del futuro in ottica sostenibile di cui ci faremo ancora una volta megafono. Il tema centrale dell’edizione 2021 di Festambiente che renderà la Maremma capitale dell’ecologia per 5 giorni sarà la transizione ecologica, quanto mai necessaria per fronteggiare la crisi climatica. Non solo: al centro anche il PNRR del quale come associazione ecologista abbiamo evidenziato le criticità e che terremo d’occhio affinché l’utilizzo delle risorse vada nella giusta direzione.

Le costanti della festa saranno ancora una volta le energie rinnovabili, il risparmio energetico e idrico, la raccolta differenziata spinta ad oltre il 90% in tutte le aree del festival, l’utilizzo di piante non idroesigenti, gli arredi realizzati con cartone, legno e plastica riciclati ma anche con gomma da pneumatici fine vita. Come ogni anno, non mancheranno dibattiti e momenti di approfondimento, gli spazi dedicati all’agroecologia, al cibo sano e bio con i principali protagonisti delle imprese agricole impegnate per la tutela ambientale, l’economia circolare con protagonisti dell’industria che punta alla sostenibilità, i parchi e la tutela della biodiversità, la mobilità sostenibile e l’ecoturismo, gli eventi sostenibili. Tutto ciò, come da tradizione, nella cittadella ecologica di Rispescia (Gr). E se il Covid-19 anche quest’anno ci ha costretti a rinunciare al palco dei concerti, l’edizione 2021, ancora più di quella dello scorso anno, sarà all’insegna degli intrattenimenti musicali di band che allieteranno le cene dei nostri ospiti nei vari spazi ristorativi della festa. Tornano anche l’area dedicata interamente a ragazzi e famiglie, lo sport, l’eco-piscina, il kayak, il sup, il mini-golf, il basket, il calcetto, le escursioni, i laboratori scientifici all’insegna dell’ecologia e dell’innovazione tecnologica, l’educazione ambientale e naturalistica e giochi all’aria aperta. Famiglie, bambini e giovani potranno quindi partecipare in sicurezza alla kermesse ecologista, divertendosi e riflettendo sulle priorità imposte dalla crisi climatica. Tutto da scoprire anche il programma del Clorofilla film festival e quello del suggestivo spazio “Tramonti nell’uliveto.” Tra le novità l’appuntamento quotidiano alle 22.30 con la proiezione in virtual reality di Segnale d’allarme di Elio Germano e Omar Rashid. L’ecomercato e la ristorazione con piatti tipici e biologici faranno poi da corollario a uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, faro per il futuro ed esempio per le manifestazioni di tutta Europa».

Ferruzza ha concluso: «Nel lanciare il cartellone ricchissimo di Festambiente 2021 sottolineo con forza due aspetti della nostra kermesse. Il primo, che evidenzio apertamente con orgoglio, è che la Toscana ancora una volta si fa avanguardia del miglior dibattito culturale e politico sul futuro del nostro Paese. Perché per 5 giorni, tutti i risvolti più attuali della transizione ecologica che ci attende verranno trattati compiutamente e al massimo livello dalla convegnistica della Festa. Il secondo aspetto, invece, riguarda il fattore tempo. La prima parte della Sesta Relazione dell’IPCC uscita proprio in queste ore, ci avverte seccamente che non possiamo più rinviare le scelte necessarie a convertire ecologicamente la nostra economia. Ecco, credo che con la leggerezza e lo spirito propositivo che contraddistingue Legambiente, offrire una vetrina alle più innovative esperienze aziendali italiane significhi anche e soprattutto suggerire a tutti un orizzonte di senso e una via d’uscita dal tunnel della pandemia».