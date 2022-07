Festambiente 2022: come partecipare da volontari

C'è tempo fino al 25 luglio

[18 Luglio 2022]

Festambiente sta per tornare e per i volontari che hanno intenzione di diventare protagonisti della manifestazione nazionale di Legambiente sono gli ultimi giorni per potersi iscrivere. Dal 3 al 7 agosto, sotto il cielo della Maremma l’associazione del cigno verde tornerà a parlare di transizione ecologica e delle sfide che ci aspettano nel prossimo futuro per fare fronte alla crisi climatica. Dibattiti, attività per bambini e ragazzi, cinema, teatro, reading, musica, cibo buono e sano, escursioni: sono questi gli ingredienti di una festa che per la Maremma è ormai un punto di riferimento indissolubile e che, nonostante le emergenze che si sono susseguite negli ultimi anni, non si è mai arrestata, dimostrando che la battaglia ambientale non deve conoscere sosta. Tutti gli spazi allestiti nel festival hanno la funzione di sensibilizzare i visitatori in un’atmosfera di riflessione e divertimento circa l’importanza strategica delle battaglie quotidiane dell’associazione. I volontari avranno il compito di allestire, gestire e animare tali spazi, mettendo al primo posto il divertimento e la voglia di condividere una meravigliosa esperienza con tanti tra ragazze e ragazzi.

“Dare ai giovani la possibilità di partecipare come volontari e contribuire concretamente a mettere in piedi e gestire la nostra manifestazione – ha dichiarato Angelo Gentili, coordinatore del festival – è per noi motivo di grande orgoglio. Festambiente ha rappresentato per intere generazioni un’occasione importante di condivisione e crescita collettiva. Anche quest’anno, abbiamo deciso di aprire le nostre porte a giovani e giovanissimi ambientalisti che vorranno trascorrere con noi qualche giorno all’insegna del divertimento e dell’attivismo. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il prossimo 25 luglio – ha concluso Gentili -, invitiamo dunque tutte e tutti ad affrettarsi a presentare le domande.”