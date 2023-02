Siglata una partnership strategica con FibreConnect

Estra porta la fibra ottica nelle aree industriali ed artigianali della Toscana

Lo sviluppo dell’infrastruttura permetterà alle aziende toscane di migliorare il proprio livello di competitività

[9 Febbraio 2023]

La società Estracom del gruppo Estra – multiutility toscana a totale partecipazione pubblica, attiva nel comparto dell’energia e della gestione rifiuti – ha siglato un accordo di partnership con FibreConnect per espandere l’infrastruttura di fibra ottica Ftth (fibra fino a casa) a servizio delle aziende toscane insediate nelle più importanti aree industriali della Regione.

«Il fatto che questi territori possano già contare su un’infrastruttura in Ftth e che questa possa essere ulteriormente implementata rappresenta un vantaggio per colmare il digital divide delle aree industriali – spiega Fabio Niccolai, dg di Estracom – L’utilizzo della fibra in accesso e l’upgrade tecnologico degli apparati elettronici danno la possibilità al progetto di FibreConnect e Estracom di creare reti di telecomunicazione stabili e ad alta capacità, rendendo possibile l’implementazione di servizi digitali, in linea col processo di digital transformation che le aziende si trovano ad affrontare».

Il progetto di FibreConnect, attraverso accordi con operatori locali, si pone infatti come obiettivo lo sviluppo di una rete nazionale a banda Ultra Larga che garantirà una maggiore penetrazione nelle aree industriali ed artigianali del territorio, che andranno ad aggiungersi a quelle già realizzate da Estracom.

«L’obiettivo – conclude Franco Fabbriciani, dg di FibreConnect – è che tutte le imprese possano usufruire dei vantaggi della fibra ottica, a prescindere dalla loro posizione geografica. Questo accordo permetterà alle aziende toscane presenti nelle Aree Industriali di migliorare il proprio livello di competitività, grazie all’adozione di servizi di connettività di ultima generazione».