Estra, oltre 40mila studenti partecipano alle Scuole viaggianti per l’educazione ambientale

Piazzi: «Il progetto è finalmente entrato nel vivo, i numeri delle scuole partecipanti vanno davvero ben al di là delle nostre attese»

[9 Marzo 2023]

Oltre 830 scuole, 1.600 classi e 40mila studenti hanno aderito al progetto di educazione ambientale “Scuole viaggianti”, promosso dalla multiutility Estra, su cui si è alzato stamani il sipario con la diretta streaming EstraTalk: Le scelte sostenibili.

Il progetto è dedicato agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado di ben 5 regioni (Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria), e si propone come un formato didattico innovativo per l’educazione alla sostenibilità.

«Scuole viaggianti oggi entrato finalmente nel vivo ed i numeri delle scuole partecipanti vanno davvero ben al di là delle nostre attese, confermando una scelta che è stata innovativa nei contenuti e negli strumenti e che si è rivelata vincente – commenta Alessandro Piazzi, ad di Estra – Stiamo investendo sul futuro: a partire dall’infanzia, dai più piccoli ai più grandicelli, contribuiamo all’educazione ambientale delle nuove generazioni».

A partire da esempi molto concreti: il talk odierno ad esempio ha dato l’occasione per presentare alle scuole il progetto Prato urban jungle (di cui Estra è partner), pensato per ri-naturalizzare i quartieri di Prato in modo sostenibile e socialmente inclusivo. Proprio in queste settimane, inoltre, si stanno svolgendo gli Incontri tra Viaggiatori: le classi si incontrano “digitalmente” per condividere in videochiamata il loro percorso, ma anche per raccontare il proprio territorio.

Tutte queste attività sono pensate per arricchire e diversificare l’esperienza delle 833 scuole che in questa prima edizione 2022-2023 partecipano al progetto, e che si concluderà con interessanti premi. Tutte le classi che parteciperanno attivamente assisteranno ad una rassegna teatrale digitale, mentre per le quindici Scuole che avranno realizzato i diari di viaggio più originali e interessanti, in palio uno spettacolo teatrale dal vivo, il ByBike Teatro, in cui avverranno anche le cerimonie di premiazione. Infine tutte le Città Smart create dalle scuole concorreranno ad un contest che attribuirà buoni da 500 euro e che è organizzato in partenariato con Anci e con Nanabianca.