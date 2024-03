Estra e Alia aprono il primo sportello comune per i cittadini, a Borgo San Lorenzo

Perra: «L’integrazione con Estra rappresenta un’opportunità unica per guidare il processo di creazione della Multiutility»

[27 Marzo 2024]

Ha aperto a Borgo San Lorenzo, più precisamente in via degli Argini 10, il primo front office comune tra Alia ed Estra, compiendo «un passo importante per garantire agli utenti un luogo fisico dove poter trovare risposte in merito alla gestione dei rifiuti e opportunità legate al mondo del gas e dell’energia elettrica», come ha spiegato il sindaco Paolo Omoboni.

Si tratta del primo sportello in comune dedicato ai cittadini che le due società hanno deciso di aprire insieme, dopo che la scorsa estate il controllo di fatto di Estra è passato in mano ad Alia.

«Vogliamo avvicinarci sempre di più alla comunità, fornendo servizi efficienti e accessibili – commenta Lorenzo Perra, presidente di Alia – L’integrazione con Estra rappresenta un’opportunità unica per guidare il processo di creazione della Multiutility, combinando le nostre esperienze e competenze per offrire soluzioni innovative e sostenibili. Siamo fiduciosi che questa collaborazione porterà numerosi benefici ai cittadini e all’ambiente».

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, affidata ad Alia, i cittadini possono rivolgersi allo sportello per sbrigare le pratiche Tari (variazioni, attivazioni, subentri, cessazioni), ritirare attrezzature e materiali per la raccolta differenziata, ma anche per soddisfare le richieste più rapide, che non necessitano di pratiche Tari.

Per quanto riguarda, invece, la gestione affidata ad Estra, allo sportello si possono sottoscrivere offerte commerciali di gas ed energia elettrica, ottenere preventivi e consulenze sull’efficienza energetica domestica e, per chi è già cliente Estra, sbrigare tutte le pratiche necessarie (rateizzazioni, volture, chiarimenti su bollette, subentri, informazioni) oltre al servizio di pagamento con Pos delle fatture dei consumi.

«È la conferma della nostra vicinanza ai territori e ai bisogni delle famiglie e delle imprese che, relativamente ai temi dell’energia, potranno trovare qui servizi di qualità e consulenze mirate per abbattere i costi e ottimizzare i consumi», conclude Francesco Macrì, presidente di Estra.