Estra, dagli Usa 70 mln di euro per investire nello sviluppo del gruppo

Piazzi: «Un grande investitore istituzionale americano ha apprezzato la nostra storia, il nostro business, la nostra strategia»

[19 Settembre 2022]

La multiutility a totale partecipazione pubblica Estra ha perfezionato l’emissione e il collocamento di titoli obbligazionari per 70 milioni di euro, sottoscritti da Pricoa Private Capital, parte del gruppo americano Prudential Financial Inc.

Si tratta di risorse finalizzate a raccogliere liquidità addizionale a supporto della crescita e per le esigenze operative correnti del gruppo Estra – tra le realtà leader nel Centro Italia nella distribuzione e vendita di gas naturale, oltre che nella vendita di elettricità e nella gestione rifiuti –, i cui quattro soci (Consiag, Coingas, Intesa e Viva Servizi), rappresentano 139 Comuni delle province di Ancona, Arezzo, Firenze, Grosseto, Macerata, Pistoia, Prato e Siena.

Le obbligazioni, emesse alla pari e con una durata di 7 anni, ammesse a quotazione presso il mercato non regolamentato della Borsa di Vienna, presentano una cedola fissa del 4,20% e verranno rimborsate alla pari in un’unica soluzione alla data di scadenza.

«L’emissione con successo di un US private placement è un’ulteriore conferma dell’apprezzamento del nostro merito di credito presso il mercato dei capitali – commenta l’ad di Estra, Alessandro Piazzi – In un contesto di mercato difficile come quello attuale, caratterizzato da volatilità e incertezza, siamo riusciti ad attivare un nuovo e complementare canale di funding, trovando la fiducia di un grande investitore istituzionale americano, che ha apprezzato la nostra storia, il nostro business, la nostra strategia».