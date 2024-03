Perra: «Risultati rafforzano la validità del progetto di aggregazione di cui Alia è capofila»

Estra chiude il bilancio 2023 con raddoppio dell’utile, segnali positivi per la Multiutility

Macrì: «Siamo particolarmente soddisfatti, Estra riprende un trend di crescita al di là delle turbolenze nel mercato internazionale dell’energia»

[29 Marzo 2024]

Il cda del gruppo Estra ha appena chiuso il bilancio 2023, il primo da quando la scorsa estate il controllo della società è passato ad Alia Multiutility, documentando un trend di sviluppo che rafforza il percorso di aggregazione in corso per i servizi pubblici locali toscani.

«Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati ottenuti nel 2023 – conferma il presidente del gruppo, Francesco Macrì – Estra riprende un trend di crescita al di là delle turbolenze nel mercato internazionale dell’energia».

In particolare, il bilancio 2023 si è chiuso con ricavi in robusto calo (1.212 mln di euro vs 1.777 del 2022), dato che l’anno precedente era stato fortemente impattato dall’effetto dell’aumento dei prezzi delle commodity sulla vendita di gas e luce – dovuto alla crisi energetica internazionale – ma la decrescita non ha affatto intaccato l’utile.

Anzi, l’utile netto consolidato ha fatto registrare un’ottima performance, risultando all’incirca raddoppiato rispetto al 2022: nel 2023 ha raggiunto i 28,1 milioni di euro, a fronte dei 14,1 milioni di euro dell’anno precedente (+99%).

Anche per questo da Estra filtra apprezzamento per «i primi risultati concreti della strategia di aggregazione del progetto Multiutility», che trova così nuova linfa per proseguire nel suo percorso.

«I risultati positivi di Estra confermano e rafforzano ulteriormente la validità del progetto di aggregazione di cui Alia è capofila – commenta nel merito il presidente di Alia Multiutility, Lorenzo Perra – L’integrazione di Estra nel gruppo ha apportato un valore significativo in termini di sinergie operative e riposizionamento delle nostre capacità nel settore energetico. È un risultato che dà un concreto segnale di fiducia ai nostri soci, ai Comuni e ai clienti, frutto di un serio e scrupoloso lavoro del nuovo management, che conferma le motivazioni strategiche alla base del progetto che ci ha portati a creare la nuova Multiutility dei servizi del settore ambiente, acqua ed energia».