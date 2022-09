Energie per crescere fa tappa a Firenze: 5.500 nuovi lavoratori per la transizione energetica

A sette mesi dal lancio del progetto di formazione e inserimento lavorativo promosso da Enel ed Elis, sono già pervenute 7.600 candidature di cui 400 da parte di giovani toscani

[21 Settembre 2022]

Un gruppo di giovani che ha partecipato al programma di formazione “Energie per crescere” ha fatto tappa oggi a Firenze, nella sede Enel di via Sella – alla presenza di Antonio Cammisecra, responsabile Enel Grids, e Vincenzo Ranieri, responsabile Grids Italia – per il primo incontro nazionale relativo al progetto di formazione e inserimento lavorativo lanciato a febbraio dalla multinazionale italiana insieme all’ente di formazione Elis.

Si tratta di un’iniziativa per formare, entro i prossimi due anni, 5.500 operatori delle reti del futuro da inserire nelle aziende partner del gruppo Enel.

Il programma è nato per rispondere in particolar modo al fabbisogno di tecnici in ruoli operativi, con focus specifico su attività relative alla gestione delle reti elettriche (tirafili, giuntista cavi, montatore di cabine secondarie e Ptp, operatore sotto tensione Bt).

Ad oggi, dopo sette mesi dal lancio del progetto, sono già pervenute oltre 7600 candidature di giovani da tutta Italia, di cui circa 400 in Toscana.