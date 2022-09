Energia, con l’ora legale tutto l’anno eviteremmo l’emissione di 200mila ton di CO2

Sima: «Si tratta dello stesso beneficio che otterremmo piantando 2 milioni di alberi, oltre a risparmi economici stimati in circa mezzo miliardo di euro l’anno»

[5 Settembre 2022]

Sta riscuotendo interesse la possibilità di mantenere in Italia l’ora legale in modo permanente, una proposta formulata dalla Società italiana di medicina ambientale (Sima) al Governo Draghi come forma di contrasto al caro-energia.

«Il risparmio energetico derivante dall’adozione permanente dell’ora legale, consentirà anche di tagliare le emissioni climalteranti per un totale di 200.000 tonnellate di CO2 nel solo 2022: si tratta dello stesso beneficio che otterremmo piantando 2 milioni di alberi, con conseguenze positive sulla salute oltre che risparmi economici dovuti alla riduzione della combustione di fonti fossili per illuminazione e riscaldamento, da noi stimati in circa mezzo miliardo di euro l’anno», afferma il presidente Sima, Alessandro Miani.

È bene sottolineare che si tratterebbe di una goccia nel mare: solo da settembre 2021 a maggio di quest’anno il Governo italiano ha stanziato 37 mld di euro contro il caro bollette (il 2,1% del Pil), stimano dal think tank Brueguel. Ma di innumerevoli gocce è composto l’oceano.