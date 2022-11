Hutchinson (Ffi): «Con l'arrivo dell'inverno e di costi energetici in continuo aumento, disporre di energia verde a costi competitivi non è mai stato così necessario»

Enel punta allo sviluppo di idrogeno e ammoniaca verde in America latina e Australia

Bernabei: «Crediamo fortemente che l'idrogeno verde possa avere un ruolo strategico nella decarbonizzazione dei sistemi energetici globali, integrando l'elettrificazione diretta»

[2 Novembre 2022]

Enel green power (Egp) e Fortescue future industries (Ffi) – azienda australiana impegnata nello sviluppo delle energie rinnovabili – hanno annunciato in data odierna di voler collaborare per intraprendere un percorso di sviluppo congiunto nella catena di valore dell’idrogeno verde, concentrandosi inizialmente su America Latina e Australia.

«Crediamo fortemente che, nel prossimo futuro, l’idrogeno verde possa avere un ruolo strategico nella decarbonizzazione dei sistemi energetici globali, integrando l’elettrificazione diretta. La collaborazione con un partner come Ffi – spiega il ceo di Egp, Salvatore Bernabei – si inserisce appieno nella strategia di Enel sull’idrogeno volta a ridurre i costi di produzione dell’idrogeno verde attraverso lo scale-up della tecnologia e soluzioni innovative».

Ffi ed Egp condividono una visione comune sul ruolo chiave dell’idrogeno verde nella decarbonizzazione di settori hard-to-abate come la produzione di fertilizzanti, di altri prodotti chimici e dell’acciaio, oltre che il trasporto marittimo e l’aviazione, in cui l’idrogeno viene utilizzato come materia prima o per generare calore ad alta temperatura e in cui l’azzeramento delle emissioni di CO2 attraverso l’elettrificazione non è possibile o risulta più complesso.

In quest’ottica, le due realtà vogliono collaborare per contribuire a rendere l’idrogeno verde competitivo dal punto di vista dei costi rispetto alle alternative basate sui combustibili fossili nel corso di questo decennio, stabilendo al contempo un framework per identificare e valutare possibili progetti di idrogeno ma anche ammoniaca verde.

L’ammoniaca, che è un composto a base di idrogeno, può essere infatti utilizzata per trasportare e stoccare l’idrogeno in modo più efficace, riducendo i volumi necessari. È al contempo una delle materie prime chimiche più comuni utilizzate nella produzione di fertilizzanti: l’ammoniaca verde può dunque essere utilizzata per decarbonizzare i settori della produzione di fertilizzanti, ma anche dei trasporti.