In agenda il 27 marzo un webinar sulla generazione distribuita, ecco come iscriversi

Enel, in Toscana le connessioni alla rete di impianti fotovoltaici sono cresciute del 192%

Nell’ultimo anno piccoli impianti in forte crescita, con +104 MW installati: «Oltre 65mila clienti sono ‘prosumer’, ovvero produttori e allo stesso tempo consumatori di energia»

[22 Marzo 2023]

Mentre ancora languono le installazioni di nuovi impianti rinnovabili utily scale – indispensabili per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e sicurezza energetica –, con la Toscana a spiccare come la peggiore Regione d’Italia sotto questo profilo, va molto meglio guardando ai dati dei piccoli impianti fotovoltaici.

A livello regionale, nel corso del 2022 E-distribuzione – la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione – ha infatti effettuato oltre 12.700 nuove connessioni di impianti fotovoltaici alla rete elettrica per un totale di 104 MW, con una crescita del +192% rispetto al 2021. Il territorio provinciale maggiormente interessato è stato quello di Pisa con la cifra record di 2.221 allacciamenti, pari all’attivazione di circa 6 impianti fotovoltaico al giorno per 365 giorni.

«Oggi, sul territorio regionale oltre 65mila clienti sono ‘prosumer’, ovvero produttori ed allo stesso tempo consumatori di energia elettrica», sintetizza Enrica Irene Sanguedolce, responsabile di E-distribuzione per Toscana e Umbria. Un trend che si rispecchia anche a livello nazionale: nel 2022, in tutta Italia E-distribuzione ha attivato quasi 204mila impianti, per un totale di 2.400 MW di nuova potenza installa. Ma è necessario migliorare ancora.

A questo proposito, il 27 marzo si svolgerà un webinar dedicato, dal titolo Generazione distribuita: Una guida step by step verso l’autonomia energetica, organizzato da E-distribuzione per illustrare tutti i passaggi del processo di attivazione degli impianti in maniera semplice e alla portata di tutti.

Qual è l’iter corretto da seguire per connettere il proprio impianto fotovoltaico alla rete? Come si compila la documentazione tecnica propedeutica all’allaccio e a chi bisogna presentarla? A queste e tante altre domande darà risposte l’evento online che si rivolge a cittadini, installatori tecnici e associazioni di categoria con l’obiettivo di offrire chiarimenti e supporto concreto a coloro che intendono diventare “prosumer”, ossia produttori e al tempo stesso consumatori di energia pulita,

Per partecipare al webinar è necessario registrarsi sul sito di E-distribuzione al seguente link https://webinar.e-distribuzioneevents.it/ entro e non oltre il 23 marzo; sarà inoltre possibile rivedere il webinar on demand sul sito di E-Distribuzione nelle prossime settimane.