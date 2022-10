Enea inaugura il laboratorio tecnologie per la sostenibilità in collaborazione con l’università di Brescia

Eco-innovazione di processi e prodotti, sostenibilità, bonifica e riqualificazione di siti industriali

[5 Ottobre 2022]

Il Laboratorio “Tecnologie per la sostenibilità” inaugurato oggi da Enea e ospitato a dall’università degli Studi di Brescia all’interno del CSMT Innovative Contamination Hub, punta a «Valorizzare l’economia circolare del e sul territorio».

L’inaufgurazione di oggi dà seguito all’accordo di collaborazione siglato con la Regione Lombardia per contribuire al rafforzamento competitivo del sistema produttivo e scientifico regionale. Enea spiega che «Il Laboratorio, tramite il personale della Divisione Uso efficiente delle risorse e chiusura dei cicli di ENEA, in particolare del Laboratorio Valorizzazione delle Risorse nei sistemi produttivi e territoriali, opera in stretta sinergia con l’Università di Brescia e svolge attività di ricerca, servizio e trasferimento tecnologico sui temi relativi alla eco-innovazione di processi e prodotti, alla sostenibilità di aree industriali, alla bonifica e riqualificazione di siti industriali, servendosi di tecnologie informatiche e strumenti digitali, quali la Piattaforma Simbiosi Industriale sviluppata e implementata da ENEA (Symbiosis)».

In particolare, le attività, realizzate in connessione con il territorio bresciano riguardano «Lo sviluppo e l’implementazione di soluzioni innovative e approcci integrati per l’uso efficiente e la gestione sostenibile delle risorse e del territorio a supporto della pubblica amministrazione e delle imprese nella transizione verso un modello economico e gestionale sostenibile e circolare».

Il presidente di Enea Gliberto Dialuce ha concluso: «Con l’apertura di questo Laboratorio, ENEA intende mettere a disposizione del territorio lombardo le proprie competenze sulla transizione verso modelli di produzione e consumo più sostenibili e circolari con particolare riferimento a: diagnosi delle risorse, ecologia e simbiosi industriale, gestione del fine vita delle risorse e relativi scenari di valorizzazione, misurazione e standard per l’economia circolare, analisi del ciclo di vita. Oltre alla condivisione di tecnologie informatiche e strumenti digitali per l’economia circolare, quali ad esempio la Piattaforma Symbiosis, il Laboratorio agirà anche da interfaccia con i laboratori e le infrastrutture tecnologiche nel campo della sostenibilità e dell’economia circolare dei Centri di Ricerca ENEA presenti sull’intero territorio nazionale».