Elezioni a Carrara, da Legambiente la pagella finale per i candidati sindaco

A giudizio del Cigno verde, molti sono risultati insufficienti su parecchie materie: «In ogni caso saremo sempre aperti a un rapporto costruttivo con la futura amministrazione»

[9 Giugno 2022]

Terminata l’analisi di tutte le singole risposte alle diverse domande poste ai candidati nel dibattito del 12 maggio scorso e le rispettive valutazioni parziali, è arrivato il momento della sintesi e della pagella finale.

Il gruppo di tredici “valutatori”, tutti soci del circolo di Legambiente Carrara, ha espresso i propri giudizi sulla base di specifici criteri e di un particolare “parametro”: quanto, cioè, le candidate e i candidati – in occasione del dibattito – abbiano espresso posizioni ed argomentazioni vicine (o meno) alle elaborazioni dell’associazione su temi che spaziavano dal marmo e l’escavazione al dissesto idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio, dal porto e la sua relazione con la città e l’ambiente al tema della decarbonizzazione e delle energie rinnovabili fino a quello dell’economia circolare.

Come già annunciato, Legambiente Carrara fisserà un confronto pubblico “di metà mandato” con l’amministrazione eletta e pubblicherà un giudizio finale prima della scadenza.

Nei giorni scorsi, sul sito dell’associazione, sui social e su alcuni organi di informazione, sono state pubblicate le valutazioni di ogni specifico argomento. Sia il video del confronto tra i candidati che le pagelle su ciascun tema resteranno consultabili stabilmente sul sito di Legambiente Carrara.

Oggi pubblichiamo nel grafico il giudizio sintetico finale, espresso come media delle valutazioni conseguite nelle singole domande. Nella tabella sono invece riportati i voti per argomento (il voto sulla “parte generale” dei temi, quello sulle domande “specifiche e puntuali” e la relativa media).

A giudizio di Legambiente, quindi, molti dei candidati e delle candidate sono risultati insufficienti su parecchie materie. In ogni caso, com’è tradizione per l’associazione, nel rispetto della nostra identità che si ispira ai principi dell’ambientalismo scientifico, saremo sempre aperti a un rapporto costruttivo con la futura amministrazione, mettendo a disposizione le nostre competenze e conoscenze, fornendo suggerimenti e stimoli senza – per questo – rinunciare alle critiche, quando necessarie.

di Legambiente Carrara