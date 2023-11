Elena Ferrario eletta nuova presidente di Legambiente scuola e formazione

L’associazione professionale di insegnanti ed educatori diventa ente del terzo settore

[6 Novembre 2023]

Elena Ferrario è la nuova presidente di Legambiente Scuola e Formazione, l’associazione professionale di insegnanti ed educatori ambientalisti. La Ferrario, presidente del circolo Legambiente di Bergamo, è docente di scuola secondaria di secondo grado, presente in Legambiente Scuola e Formazione sin dalla sua nascita nel 2000. è stata eletta in occasione del VI Congresso nazionale “Scuola e formazione. Rigenerare la comunità” , dedicato all’infanzia e alla gioventù violata dalle guerre, dall’incuria, dai respingimenti, il VI congresso nazionale di Legambiente Scuola e Formazione, che si tenuto il 3 e 4 novembre a Roma, oltre alla partecipazione dei soci, ha visto anche in prima fila importanti interlocutori istituzionali e associativi. Tema centrale della due giorni il fatto che le sfide educative divengono sempre più complesse in un mondo che dà sempre meno risposte e opportunità alle giovani generazioni. Cosa significa educare oggi per un futuro più giusto e sostenibile? Come restituire senso e speranza all’educazione? La risposta arriva da quelle attività sempre più trasversali e integrate tra scuola e territorio, educazione formale e non formale, docenti e educatori, per costruire comunità educanti che sappiano sempre più essere in grado di leggere i nuovi contesti e costruire risposte dentro a un nuovo mandato sociale che viene dato al mondo educativo.

La Ferrario prende il posto di Vanessa Pallucchi, un passaggio di testimone segnato anche da un’altra importante novità dato che Legambiente Scuola e Formazione diventa ente del terzo settore.

La Ferrario ha commentato: «Da ambientalisti, il nostro ascolto e sostegno va alle richieste di centinaia di migliaia di giovani che si mobilitano per il clima e per la pace. Da educatori la nostra attenzione deve andare anche a chi questa voce non la sa esprimere per dare quegli strumenti che lo rendono cittadino attivo e critico, capace di leggere con il linguaggio scientifico i fenomeni, cooperare per trovare le soluzioni, relazionarsi agli altri con il rispetto delle diverse identità e opinioni. Per quanto riguarda gli obiettivi che ci daremo da qui ai prossimi anni, vogliamo costruire sempre più una comunità educante, nella convinzione che la scuola non possa lavorare da sola, così come le famiglie. Questo lavoro deve riguardare in maniera sinergica l’associazione nel suo lavoro quotidiano interno ed esterno. Sarà sempre più importante relazionarsi con gli altri. Per questo nei prossimi anni ci attrezzeremo per rafforzarla relazione con le scuole, la rete educatori e le relazioni con altri soggetti».