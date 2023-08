Finora sono quasi 30mila gli studenti coinvolti

Educazione ambientale, il progetto Geofor Scuola riparte da 200 classi nell’area pisana

Vannozzi: «Apriamo le porte dell’azienda ai ragazzi delle scuole, vogliamo far conoscere il ciclo dei rifiuti e cosa succede dopo la raccolta differenziata»

[30 Agosto 2023]

Con la ripresa dell’anno scolastico ormai alle porte, è pronta a partire anche una nuova edizione di “Geofor Scuola”, l’iniziativa di educazione ambientale messa in campo appunto da Geofor, la Società operativa locale (Sol) di Retiambiente che si occupa dell’igiene urbana in 23 Comuni dell’area pisana.

«Il nostro intento – spiega l’ad, Paolo Vannozzi – è quello di aprire le porte dell’azienda ai ragazzi delle scuole. Vogliamo cioè far conoscere il ciclo dei rifiuti e cosa succede dopo che è stata fatta la raccolta differenziata, quando i materiali raccolti vengono preparati e avviati alle filiere del riciclo. Inoltre, in collaborazione con le strutture scolastiche, vorremmo coinvolgere gli studenti nella pulizia delle aree scolastiche che vivono, in modo tale da far comprendere loro quanto lavoro c’è dietro ad un tema complesso come il mantenimento del decoro urbano».

L’anno scolastico 2023/2024 interesserà le scuole primarie e le scuole secondarie di I° grado (elementari e medie) di tutto il bacino di Geofor. Alla ripresa della presenza nelle scuole, l’azienda contatterà i plessi scolastici per ricevere le prime adesioni e iniziare a calendarizzare gli incontri nelle aule.

«L’educazione ambientale parte dai più giovani – commenta nel merito il presidente del comitato di controllo analogo di Geofor, Juri Filippi – attraverso i quali, poi, far pervenire nelle famiglie le buone pratiche da seguire, sia in termini di raccolta differenziata, sia di sensibilità verso la natura e ciò che ci circonda».

Più nel dettaglio, il progetto scolastico di quest’anno prevede ben sette percorsi didattici da scegliere, su tematiche ambientali e sul rispetto del nostro pianeta e sarà facoltà della scuola individuare il più idoneo per i propri studenti.

«Il progetto scolastico della nostra società operativa locale Geofor – conclude il presidente di Retiambiente, Daniele Fortini – è consolidato negli anni e può quindi contare su un know-how formativo che si è ben radicato nei territori serviti. È sviluppato in sinergia con la capogruppo e siamo lieti di poterlo proporre sia all’area servita da Geofor, sia negli altri territori in cui ci fosse richiesto».

Sotto questo profilo molto è stato già fatto: attivo fin dal lontano 2001, “Geofor Scuola” finora ha coinvolto quasi trentamila studenti in un percorso di educazione ambientale.