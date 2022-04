La “Società costruzione impianti ecologici” è una realtà consolidata che opera dal 1982

Economia circolare, Itelyum si rafforza nel trattamento acque con l’acquisizione di Scie srl

Codognola: «Applicare tecnologie e processi avanzati per recuperare risorse, ridurre le emissioni e il consumo di fonti primarie di materia ed energia»

[19 Aprile 2022]

Itelyum, una realtà italiana leader nell’economia circolare e in particolare nella valorizzazione dei rifiuti speciali, ha acquisito il controllo della Società costruzione impianti ecologici (S.c.i.e. srl): un’operazione pensata per ampliare la gamma di servizi offerti dal gruppo alle diverse filiere industriali, aggiungendo alle attività gestione integrata dei rifiuti anche quelle relative alla progettazione e manutenzione di impianti per il trattamento e depurazione delle acque presenti presso molti clienti industriali di grandi dimensioni.

La S.c.i.e. srl, con sede in provincia di Bologna, è infatti una realtà consolidata che opera dal 1982 che si avvale di un team di tecnici e professionisti che possiedono un prezioso know-how nel campo delle tecnologie di trattamento acque per un’ampia gamma di settori industriali.

«Con l’ingresso di S.c.i.e. nel gruppo Itelyum – commenta l’Ad di Itelyum, Marco Codognola – consolidiamo l’offerta di soluzioni ambientali per il settore dell’economia circolare e proseguiamo il nostro impegno sulla strada di un costante aggiornamento tecnologico, al fine di migliorare sempre di più l’efficienza depurativa e il controllo del processo di trattamento dei reflui e rifiuti liquidi negli impianti del gruppo e negli impianti di clienti e partner. La gestione delle acque, fondamentale per prevenire e contenere l’inquinamento ambientale, è un caposaldo dell’economia circolare ed Itelyum vuole applicare anche qui, come nelle altre filiere rigenerative dei rifiuti industriali che gestisce, tecnologie e processi avanzati per recuperare risorse, ridurre le emissioni e il consumo di fonti primarie di materia ed energia».