Economia circolare, il mondo europeo della ricerca si dà appuntamento a Ferrara

Dal 27 al 30 settembre si svolgerà nell’Ateneo cittadino la terza conferenza annuale Cercis

[15 Settembre 2022]

Dopo il grande successo delle edizioni 2019 e 2021, all’Università di Ferrara torna la conferenza annuale del centro di ricerca Cercis per fare il punto sull’economia circolare.

Stavolta l’appuntamento si snoderà lungo quattro giorni – dal 27 al 30 settembre –, con le varie sessioni che si svolgeranno in presenza (tra l’aula S. Lucia e l’aula magna dell’Ateneo), sotto l’organizzazione del dipartimento di Economia e management dello stesso Ateneo. Gli interventi potranno comunque essere seguiti anche da remoto, attraverso gli appositi eventi creati su Google meet.

A dirigere i lavori sarà l’economista ambientale Massimiliano Mazzanti – direttore del dipartimento e storica firma di greenreport –, che avrà modo non solo di intervenire durante il workshop ma soprattutto di presentare gli ultimi risultati di ricerca del dipartimento a livello nazionale e regionale.

Si tratta di un’occasione preziosa per valutare l’evolversi del Centro per la ricerca sull’economia circolare, l’innovazione e le Pmi (Cercis) nato tre anni fa proprio a Ferrara, ma non solo: lo scopo del workshop è proprio quello di parlare di economia circolare andando oltre una prospettiva autoreferenziale, e per questo sarà arricchito dalla partecipazione di accademici del settore da tutta Europa.

Maggiori informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione al workshop sono disponibili qui.