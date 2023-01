Si tratta di Lorenzo Porzano, che in passato ha già guidato Asmiu

Economia circolare, Cermec ha un nuovo amministratore unico

«È un onore per me essere al servizio di tutto il territorio e mi rende orgoglioso aver ricevuto la fiducia di due sindaci che hanno provenienze politiche diverse»

[26 Gennaio 2023]

Dopo l’ottimo lavoro svolto dal dimissionario Alessio Ciacci, Cermec ha un nuovo amministratore unico: Lorenzo Porzano. A darne oggi notizia sono i Comuni di Massa e Carrara, proprietari della partecipata pubblica dedita all’economia circolare.

A Ciacci va «il nostro ringraziamento per quanto ha fatto in questi anni migliorando con il proprio contributo le prospettive aziendali e l’organizzazione del lavoro e a lui facciamo i nostri migliori auguri per il suo futuro professionale», dichiarano i sindaci Francesco Persiani e Serena Arrighi.

Con la guida di Ciacci, in questi anni Cermec ha infatti inaugurato un piano industriale che ne cambierà completamente il volto: se ad oggi l’attività è incentrata prevalentemente sulla gestione tramite Tmb dei rifiuti indifferenziati, presto il polo industriale sarà incentrato attorno a un biodigestore anaerobico, ovvero un impianto in grado di ricavare nuova materia (compost) ed energia (biometano) dai rifiuti organici raccolti in modo differenziato. Al contempo, è ormai prossimo il conferimento di Cermec in Retiambiente, il gestore interamente pubblico dei servizi d’igiene urbana nell’Ato Toscana costa.

«All’interno dell’assemblea di Cermec ci siamo subito mossi per garantire una guida alla società e abbiamo individuato in quello di Lorenzo Porzano il profilo più adatto. Siamo certi che il nuovo amministratore unico abbia tutte le qualità e le competenze necessarie per guidare Cermec in un momento tanto delicato e che saprà condurre l’azienda verso le nuove sfide all’orizzonte», aggiungono i sindaci.

Da parte sua, Porzano può già vantare una solida esperienza alla guida delle partecipate pubbliche del territorio, in particolare nelle vesti di amministratore unico Asmiu, ruolo che ha ricoperto dal 2018 al 2020.

«È un onore per me essere al servizio di tutto il territorio e mi rende orgoglioso aver ricevuto la fiducia di due sindaci che hanno provenienze politiche diverse, questo è un importante attestato di stima che mi responsabilizza ancora di più – dichiara Porzano – Sono già al lavoro e una delle mie priorità sarà anzitutto restituire a Cermec il suo ruolo di coordinamento per tutto l’ambito in tema di rifiuti». «Voglio ringraziare vivamente tutti i colleghi di Cermec – conclude Ciacci nel suo commiato – con i quali in questi anni abbiamo affrontato e superato difficoltà tecniche, amministrative, impiantistiche non di poco conto, terminato gli impegni concordatari, raggiunto importanti successi sia in termini di vittorie giudiziarie per l’azienda che di costruzione di nuove prospettive industriali. Grazie anche ai soci con cui abbiamo sempre costruito e condiviso percorsi, soluzioni e prospettive per dare al territorio, ai cittadini e ai lavoratori prospettive di miglioramento. Grazie anche ai tanti professionisti che in questi anni ci hanno garantito la loro collaborazione e non ci hanno mai fatto mancare importanti supporti tecnici, ingegneristici, amministrativi per costruire, tutti assieme, il Cermec del domani. Il mio augurio al nuovo amministratore unico e all’azienda tutta per le prossime importanti sfide che la attendono in questi anni».