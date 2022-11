Ecoinnovazione, il punto all’Università di Ferrara dopo 20 anni di ricerche in materia

La Società per gli studi sull’ecoinnovazione si riunisce in Italia per il suo primo workshop annuale

[8 Novembre 2022]

L’ecoinnovazione – o innovazione verde – è un’area di ricerca incentrata sullo sviluppo e l’adozione di innovazioni che contribuiscano alla sostenibilità ambientale; si tende a considerarla una disciplina ancora molto giovane, ma in realtà oltre 4mila scienziati distribuiti in 47 Paesi ha già pubblicato ricerche scientifiche in materia.

Per fare il punto della situazione la neonata Eco-innovation society, che offre una casa comune per gli studiosi dell’ecoinnovazione, terrà il suo primo workshop annuale in Italia, e più precisamente all’Università di Ferrara, il 10 e 11 novembre.

«Una delle principali ambizioni di questo primo evento è quella di provare a sintetizzare le aree in cui gli studi sull’ecoinnovazione hanno raggiunto consenso e di capire quali principali nozioni sono state apprese e quali direzioni di ricerca sono attualmente ancora aperte e meritevoli di essere indagate», spiegano dall’Ateneo.

La partecipazione all’evento è gratuita, tuttavia, è richiesta la registrazione al seguente link, con l’approvazione della conferma obbligatoria per la partecipazione. Alleghiamo di seguito il programma dell’evento.