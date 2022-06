È nata la prima comunità energetica di Livorno

Bonciani: «È una cosa che si può fare, non è difficile da realizzare, conviene dal punto di vista economico e fa bene all'ambiente»

[14 Giugno 2022]

In appendice alla rassegna teatrale “Scenari di Quartiere”, l’assessora all’Ambiente del Comune di Livorno ha presentato ieri la prima Comunità energetica labronica, che fa perno sull’expertise dell’ingegnere Andrea Migli – il creatore della Comunità energetica rinnovabile (Cer) – e soprattutto su un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un edificio residenziale in via Paoli.

Le Cer rappresentano uno strumento privilegiato per dare forma a una democrazia dell’energia che crei sviluppo a livello locale: si tratta di un nuovo soggetto giuridico, delineato dal recepimento della direttiva europea Red II lo scorso dicembre, costituibile a partire da un gruppo di singoli soggetti – come famiglie, stabilimenti produttivi e Comuni – che decidono di autoprodurre, accumulare e scambiarsi energia generata da fonti rinnovabili, nello spirito di una vera comunità e aprendo al contempo realizzazione di nuovi modelli di business.

«Il Comune di Livorno ha aderito al manifesto delle comunità energetiche – ha detto l’assessora Cepparello – come altre città italiane. L’Amministrazione comunale si è impegnata a promuovere questa ottima pratica, non soltanto informando la cittadinanza come stiamo facendo, ma anche cercando in un prossimo futuro di creare comunità energetiche a partire dagli edifici pubblici. La creazione di questa Comunità energetica a Livorno permette all’Amministrazione di dare un messaggio chiaro alla città: è una cosa che si può fare, non è difficile da realizzare, conviene dal punto di vista economico e fa bene all’ambiente. In più questa pratica contribuisce a fare comunità. Per questo l’Amministrazione ha apprezzato molto la disponibilità di Scenari di Quartiere e abbiamo utilizzato l’arte di Fabrizio Brandi che ha realizzato il primo spot che viene dal territorio sulla comunità energetica. Come Amministrazione ringraziamo i cittadini che per primi hanno sperimentato questa modalità».

Dal Comune aggiungono che entrare a fare parte della comunità è necessario mettersi in contatto con il proprietario dell’impianto fotovoltaico e darne comunicazione ad Enel. Per maggiori informazioni: https://www.scenaridiquartiere.it/energia-di-comunita-2/.